加“料”酸奶，营养没加多少

上海瑞金医院（北院区）营养科营养师 杨诗晗

果粒酸奶、燕麦酸奶、红枣酸奶……乳品货架上，这些加了“料”的产品诱惑着不少人购买，因为很多人觉得这样的酸奶更营养。

按照国家标准，酸奶家族可分为4大门派：酸乳、发酵乳、风味酸乳、风味发酵乳。简单来说，不带“发酵”字眼的产品（酸乳、风味酸乳），乳酸菌只有特定的两种——嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌；带了“发酵”字眼的（发酵乳、风味发酵乳），除了特定的乳酸菌，还含有其他乳酸菌，比如嗜酸乳杆菌和双歧杆菌等；不带“风味”字眼的产品（酸乳、发酵乳），原料只有牛乳和乳酸菌，带了“风味”字眼的（风味酸乳、风味发酵乳），除了牛乳和乳酸菌，还添加了其他配料或食品添加剂，比如白砂糖、果蔬、谷物、香精等。现在市场上的酸奶多为风味型的，因为不加任何配料或食品添加剂的产品口味过酸，难以下口。即使标着“原味酸奶”的， 多数也是加了甜味剂的风味型产品。果粒酸奶、燕麦酸奶、坚果酸奶、红枣酸奶等加“料”酸奶都属于风味型产品。

这些酸奶虽然加了水果、坚果、杂粮等有益健康的成分，但营养未必更好，可能存在以下几个问题。第一，所添加成分的营养比不上新鲜食物。果粒酸奶中用到的水果丁，大多需要处理，如微波、蒸煮等，灭掉其中的微生物和酶，使其风味性质更稳定。在这个过程中，维生素C等怕热的营养素会大量流失。即便没有加热，由于酸奶的保质期是20多天，放了三个星期的果粒，营养价值也会大打折扣。第二，含有不少糖。市售果粒酸奶的含糖量往往比其他酸奶更高，很多水果，比如猕猴桃、苹果等，加热后口感会变酸，因此需要添加更多的糖才能达到正常的甜度。还需要注意的是，市面上很多所谓的果粒酸奶，添加的其实是果酱，根本没有新鲜水果。果酱经过高温煮制，已经不能和新鲜水果的营养价值相媲美，并且也含有大量糖。因此，要想从果粒酸奶中摄取水果营养是不现实的，还不如吃个新鲜水果。第三，有益健康的成分添加量很少，难以起到保健作用。加“料”酸奶浓郁的水果味、麦香味等可能来自于食用香精，真正对健康有好处的水果、燕麦、坚果等成分的添加量往往比较少。

因此，购买酸奶时不要过分追求加了“料”的，相比之下，喝普通酸奶配上新鲜水果、燕麦粥或者坚果更健康。如果特别喜欢这种加了“料”的酸奶，购买时要注意以下几点：第一，尽量选糖含量低、健康成分添加量高的产品；第二，带香精的尽量不选；第三，生产日期越新越好。▲