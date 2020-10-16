陈林烽 编译

咖喱牛肉、咖喱虾仁、咖喱土豆……含有咖喱的菜肴总能让人食欲大开。咖喱其实是很多香料的“结晶”，其中最重要的一种是姜黄。美国《内科学年鉴》杂志刊登澳大利亚一项最新研究发现，姜黄（咖喱）可有效缓解膝关节疼痛。

为了确定姜黄提取物对缓解膝关节肿胀等症状的有效性，澳大利亚塔斯马尼亚大学研究人员招募了70名膝关节炎患者，并将其随机分为两组。一组每天服用两粒姜黄补充剂（提取物）胶囊，另一组每天服用等量的安慰剂。在为期12周的研究中，参试患者接受了标准化问卷调查，并通过核磁共振成像扫描评估了疼痛、膝关节积液及滑膜炎体积变化情况。12周结束后，研究人员发现，与安慰剂组参试患者相比，服用姜黄补充剂参试患者的膝关节疼痛明显减轻，止痛药用量也明显更少。两组患者膝关节结构方面未见差异。

研究人员表示，膝关节疼痛的人除了遵照医嘱按时服药之外，服用姜黄补充剂或饮食中常吃咖喱有助于缓解疼痛症状，而且没有任何副作用。▲