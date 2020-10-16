北京读者郑先生问：今年石榴上市，我发现市面上有很多软籽品种，籽儿又软又细，嚼几下可以直接吃下去，之前从来没见过这种石榴。请问它是不是转基因的，能放心吃吗？

中国农业大学营养与食品安全博士后王国义答：软籽石榴不是转基因食品，是我国科学家从突尼斯引进，历经多年栽培实验和观察培育出来的品种。需要说明的是，转基因技术只是一种育种手段，转基因食品上市前要经过严格的安全性评价，其食用安全性是有保证的。

与传统石榴相比，软籽石榴无渣滓，不需要吐籽可直接吞咽，水分含量更高，适口性更强，尤其适合老人与儿童食用。从营养角度看，软籽石榴与普通石榴差别不大，均富含膳食纤维和多种抗氧化物质。

软籽石榴外皮较硬，可用刀辅助切开，尽量不要用手直接掰开，否则会影响籽的口感。教给大家一个石榴剥皮的小窍门：在石榴的顶端横切一刀后去顶，再用刀顺着石榴的白筋在外皮上划几刀，注意刀口不要太深；然后用刀尖轻轻把中间白色部分的内心划断，抽掉中间的白心；最后轻轻一掰，石榴就“开花”了，这时很容易就能取出石榴籽。石榴切开后应尽快食用，不宜放置太久，否则会导致细菌大量繁殖，还会损失花青素、维生素C等营养素。▲