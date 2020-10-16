哭泣的11个惊人发现

无论是积极还是消极情况，哭泣都是人类的重要行为。但迄今为止，有关哭泣的心理学研究却不多见。国际科学杂志《心理治疗》刊出美国匹兹堡大学精神病学系研究团队完成的一项有关情绪性哭泣的最新荟萃研究，总结了11个鲜为人知的惊人发现。

1.情绪性哭泣有五大最常见原因：失去（如一段关系结束或爱人离世）、无助感、身体疼痛不适、移情性哭泣（如由于他人的情绪反应而哭泣）以及非常开心或令人感动时（如喜极而泣）。

2.男婴女婴在哭泣方面没有任何差异。

3.成年男女哭泣有很大性别差异。平均来说，女性每月哭泣2~5次，而男性每月哭泣0~1次。这种差异始于儿童晚期，与“社会化差异”密切相关。如大人经常会说“男子汉不哭！”

4.哭泣与性格有关。同理心强的人无论积极或消极，都更容易哭泣。高度神经质的人一旦遇到逆境也更容易哭泣。但在积极的情况下，与普通人群没差别。

5.富裕国家的人比其他国家的人哭泣更频繁。

6.哭泣会改变人们看法。人们常认为，哭泣的人更具同情心、可靠、真诚、不咄咄逼人。当然，也有好哭的人情绪不稳定等负面看法。人们普遍认为，工作场所哭泣比私下哭泣更消极。

7.约50%的人哭泣后感觉更好。

8.约10%的人哭泣后感觉更糟。

9.哭泣是否受益，取决于周边人。如果周边人给予支持和安慰，那么哭泣者很可能会感觉更好。

10.接受心理治疗过程中，大约15%~30%的人会出现哭泣。

11.心理治疗中的哭泣可能意味着治疗效果更好。因为促进情绪表达是成功心理治疗的重要步骤。所以，不应将哭泣视为不良情绪表达。▲ （林 烽）