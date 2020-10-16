中南大学湘雅医院皮肤科主任医师 张江林

近日，芬兰奥卢大学医院研究者在对552位70~93岁老年人进行研究后得出，80%的参与者患有至少一种需要治疗的皮肤病；超1/3的参与者(39.1%)同时患有三种或三种以上的皮肤病；最常见的疾病是皮肤真菌感染、酒渣鼻、光化性角化病和湿疹。这项研究发表于《美国老年医学会杂志》。

在我国，目前还没有大样本、国家层面的老年皮肤病发病率统计。但从小样本流行病学调查中发现，50~89岁人群皮肤病总患病率为74.1%，明显大于相对低龄人群，与上述研究中芬兰老年人皮肤病患病率接近。

老年人皮肤病患病率高，与年龄增长关系密切。上述研究也从侧面证实了这一点：该研究发现，不同皮肤病与社会经济地位、生活状况(单独生活或与配偶/其他家庭成员生活)之间的联系较弱。作为人体最大的器官，皮肤约占全身总重量的15%。正常皮肤老化过程包括：1.体液减少，使皮肤水分相对减少，皮肤干燥；2.皮肤汗腺萎缩、功能降低，使出汗量减少，影响皮肤湿度；3.皮脂腺分泌减少，皮肤失去滋润；4.皮肤各种营养物质供应减少；5.皮肤色素细胞代谢、神经内分泌、免疫功能都因年龄增长而相对衰退。

与上述研究有所不同，我国老年性皮肤病报道病种排前五的是：皮肤瘙痒症、老年性湿疹、皮肤癣、足患、日光性相关疾病，如日光性角化病甚至是皮肤癌。疾病控制率相对较低，有些甚至造成了较高的致死率，大大降低了老年人的生活质量。预防增龄带来的皮肤问题，应着重从以上易发疾病着手。

皮肤瘙痒。引起皮肤瘙痒的原因有：老年人皮肤补水功能减慢，皮脂腺因雄激素减少而分泌减少；还受到贫血、慢性肾衰竭等慢性病，以及药物敏感、环境、天气等的影响。老年人皮肤瘙痒反复出现应寻求医生帮助，找到原因，切勿自行用药。日常预防应避免环境过于干燥，尤其是冬天，应避免使用功率过大的暖气，必要时可使用加湿器。老人洗澡1周2~3次为宜，水温不要过高；日常应穿着舒适、透气的服装。

老年性湿疹。常见于停经后女性和50岁以上男性。老年湿疹的发病原因是皮脂腺、汗腺退化，导致皮脂、汗液减少，皮肤减少水分流失的功能减弱，过于干燥。因此，防止老年性湿疹最好的办法是保持皮肤湿润。湿疹常常出现在手、脚、后颈部，没有细菌感染时，涂抹润肤露，保持皮肤湿润就能有所改善；情况严重的需用保湿力更强的尿素润肤膏。有持续瘙痒和急性皮炎，则需考虑用含类固醇的药膏。

皮肤癣。皮肤癣是真菌感染入侵表皮角质层、毛发和指甲引起的。天气潮湿时、免疫力较低的老人较易患病，如足癣、灰指甲癣、股癣、汗癣等。临床上，皮肤癣不难治愈，但要有耐心，可以口服抗真菌药、涂擦药膏；因其难以根治，更要做好日常防护，如沐浴后擦干趾缝和皱褶部位、穿透气的鞋子、干净吸汗的棉袜，避免穿紧身内衣裤。

足患。老人皮肤干燥脆弱，容易受伤和感染。同时，老年人感官功能减弱，即使有伤口也容易察觉不到，导致细菌感染和溃烂。脚部卫生不到位，还容易导致鸡眼、嵌甲、水泡等。因此，老人需要特别留意足部卫生，定时修剪脚趾甲，有水泡切勿挤破，以免伤口感染；小心使用热水袋、电炉、电热毯等取暖设备，避免烫伤；鞋子要选择圆头的，最长脚趾距离鞋头应有一定空间。

日光性角化病、皮肤癌。皮肤癌最大的元凶是紫外线，需常常暴露在日光下的人一定要做好防晒。日常要经常检查脸部、手背、前臂有无异常肿块；黑痣有没有异常增大、是否长得过快或形状怪异；有没有长期不愈合的伤口等。▲