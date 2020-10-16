“半份菜”是为了涨价吗

“现在很多餐厅推出半份菜，可价格却不止一半，这是不是变相涨价啊？”在本市餐饮行业积极推进杜绝浪费举措的同时，也有市民提出了疑惑。“十一”长假期间，记者走访本市多家已推出半份菜的中餐馆，对于市民在网上“点名”的餐厅更是重点关注，发现大多数改良为半份的炒菜的确不是半份半价。在某餐厅内的菜单上，一份京酱肉丝38元，而小份京酱肉丝则为22元。与炒菜类中餐馆情况不同，火锅特色的餐厅却很少遭到涨价质疑，在一家涮羊肉店内记者看到，一盘羊肉40元，改为半份就是20元。

炒菜做不到半份半价，是不是变相涨价？北京市餐饮行业协会秘书长贺保贵解释，炒菜和其他菜品不同，实际上北京大多数饭店的炒菜类菜品完全硬性执行50%的减量是很难操作的，一盘菜的用料如果严格减少至一半，色香味同时会发生变化，甚至炒出来的菜达不到出菜标准。在实际操作过程中，炒菜类的“半份菜”整体成本是上升的。

“鼓励餐饮企业在切实节约的基础上改良菜量。”贺保贵还提到，节约是一个综合考量的概念。如果为了推出“半份菜”，却导致辅料使用量上升，或后期因为餐盘用得多又出现了清理时的水电浪费，同样是得不偿失的，一定要根据实际情况量体裁衣。

对于炒菜类的中餐馆，贺保贵建议推出精品菜，餐馆对于自身的菜系要深入研究，用菜品质量博得消费者的肯定，同时根据实际情况，依据“小中大份”的严格标准来约束菜量。而在以火锅、自助为代表的餐厅，因为提供给消费者的是半成品，且没有复杂的烹饪要求，更容易做到量化控制，半份半价是可以做到的。（记者 景一鸣）