湖北：始终绷紧疫情防控之弦

近日，湖北省卫生健康委派出省级专家组奔赴各市州，围绕核酸检测、医疗救治、隔离场所设置、环境消杀、应急物资等疫情防控能力储备情况现场出题，全面开展全省检验性应急演练活动。

这是湖北省卫生健康系统开展“大培训、大练兵、大督查”活动的重要内容之一。湖北省卫生健康委主要负责人强调：“绷紧防控之弦，首先要卫生健康系统所有干部职工时刻在路上、始终在状态。要做到疫情防控常态化，医疗卫生机构工作‘非常态化’。”

大培训：全行业一人不落

8月上旬，湖北省卫生健康委印发《关于在全省卫生健康系统开展“大培训、大练兵、大督查”活动的通知》。“在学习基础上，各级各类医疗卫生机构、卫监机构的人员必须通过在线考试和考核。”湖北省卫生健康委医政处处长朱洪波介绍，大培训的内容包括新冠肺炎疫情防控相关法律法规和政策文件、诊疗技术规范、院感防控、生物安全管理等。

怎样确保所有人都参与其中？湖北明确采用线上线下相结合、集中与分散相结合、课堂培训与实战实操相结合等方式进行培训。为此，该委组织协调专家录制培训视频、制作培训课件、编发培训资料，并开发专门的学习和考试程序，通过“健康湖北”微信公众号开展线上培训。对年龄偏大培训对象，各医疗卫生单位则通过课堂培训或实战实操等形式进行。

本次培训考核情况与医师定期考核业务水平测试挂钩，培训考核合格可予以免考。其他参训人员经考核合格授予相应继续教育学分。

据统计，湖北卫生健康系统各单位已组织各类培训、实操等线下培训活动300多场次。线上培训有42.69万人参与，其中37.72万人通过考核。

大练兵：落实防控要求

假如发现了一例输入性新冠肺炎病例，怎么处理？近日，来自湖北省公安县21家医疗机构的70余名医护人员开展了疫情防控桌面推演，模拟了医疗救治、疫情报告、现场流调、消毒消杀、社区管控等环节的处置。

一例输入性病例引起某县聚集性疫情怎么办？在湖北恩施州，这一模拟处置设计了14个不同场景，每个小组8名工作人员分别扮演指挥部、医疗救治、流调、消杀等环节工作人员，就不同环节的工作要点、措施进行演练。

理论学习是基础，在实操中熟练掌握和运用疫情防控、处置的各项技能是关键。自9月下旬以来，湖北省各市州、部省属医疗机构及部分县市开展了疫情处置大练兵活动。

湖北省卫生健康委提出，要本着“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，切实做到大练兵和常态化防控、队伍能力建设、提升应急处置能力相结合。

据介绍，10月下旬，湖北省卫生健康委、人社厅、总工会将联合举办疫情防控职业技能竞赛省级决赛，基层医疗机构、医疗机构、疾控机构3个系统综合评分第1名的选手，将授予湖北省“五一劳动奖章”。

大督查：坚持问题导向

此前，十堰市卫生监督执法部门对13家医疗卫生单位、疾控机构进行了专项督导检查，共发现5类107个问题。针对问题，十堰市卫生健康委建立了问题台账、责任台账、整改台账，并逐一整改销号，确保各单位常态化疫情防控工作落实到位。

湖北省卫生健康委综合监督处处长徐健说：“督查就是要坚持问题导向，聚焦问题短板，采取日常督导、集中检查、随机暗访等多种方式，跟踪问效，挂牌督导，严肃问责。”

据了解，在各市州自我督查的基础上，9月1日，湖北省卫生健康委派出5个督查组，对全省17个市州进行了暗访督查。督查组按照每地至少2家医疗机构、2所学校、1个景区的要求，共查看了全省37家医疗机构、35所中小学校、27个景区。针对督查中发现的问题，9月25日，湖北省卫生健康委分别向各市州发了督办函和问题清单。

国庆节期间，湖北省卫生健康委又派出6个督查组，赴各市州进行了暗访督查，重点对整改进展情况进行了“回头看”。

此次暗访督查发现大部分医疗机构疫情防控意识明显增强，诊疗程序进一步规范，相关医疗机构发热门诊、隔离病房、负压病房新建或改建等已经动工。徐健介绍，湖北省新一轮更大规模的督查已经启动。

湖北省卫生健康委主要负责人说：“接下来，将进一步压实各级卫生健康行政部门、各级各类医疗卫生机构主体责任，补短板、强弱项、堵漏洞，构建科学精准常态化疫情防控长效机制，保障人民群众生命安全。”（记者 毛旭）