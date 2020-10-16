食品价格带动CPI涨幅回落 9月CPI涨幅重回“1时代”

国家统计局15日发布数据，9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.7%，涨幅比上月回落0.7个百分点，今年以来首次降至2%以下。如何看待CPI涨幅回落？四季度物价能否延续平稳态势？记者围绕热点问题进行了采访。

食品价格带动CPI涨幅回落

食品价格特别是猪肉价格，是影响CPI涨幅的重要因素。数据显示，9月份，食品价格同比上涨7.9%，涨幅比上月回落3.3个百分点，影响CPI上涨约1.69个百分点。其中，猪肉价格同比上涨25.5%，涨幅比上月大幅回落27.1个百分点。

“食品价格涨幅显著收窄是CPI回落的主要原因。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智分析，受去年基数上升的影响，9月猪肉价格同比涨幅大幅回落，这是食品价格涨幅收窄的主要原因。

“猪肉虽然还是比较贵，但感觉价格确实比之前要降下来了一些，最近蔬菜和水果价格好像贵了一点。”在北京市丰台区一家便民菜店，刘女士告诉记者，肉类和果蔬价格有涨有跌，总体花销变化不大。

数据印证了她的感受。9月份，鲜果价格比8月份上涨7.3%，但比去年同期下降6.9%；鲜菜价格比8月份上涨2.4%，但涨幅也有所回落。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，鲜果价格环比上涨，主要是受季节和节日等因素叠加影响，鲜菜价格上涨主要是受季节因素及部分地区降雨影响。

专家分析，随着秋季蔬菜陆续上市，市场供应有望在较短时间内恢复，鲜菜价格将随之回落。

猪肉价格近期已经开始回落，与8月份相比，猪肉价格下降1.6%。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所主任郭丽岩分析，随着前期积极推动扩大生猪产能和投放储备等保供稳价措施效果进一步显现，猪肉价格近期持续下降。

截至目前，全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平，生猪规模养殖比重提高到53%。农业农村部畜牧兽医局有关负责人预计，四季度猪肉供需关系将进一步缓和。

非食品价格相对平稳

从同比看，非食品价格与去年同期持平。其中，医疗保健价格同比上涨1.5%，教育文化和娱乐价格上涨0.7%，交通和通信价格下降3.6%。

“9月份，我和朋友在上海周边短途游，发现酒店价格比之前贵了一些。临近国庆中秋又是消费旺季，不仅是上海，感觉整个长三角城市高品质酒店价格都比淡季时高，预订还非常紧俏。”上海市民郑冰告诉记者。

近期，随着我国疫情防控形势向好，复工复产、复商复市加快推进，生活性服务业逐步回暖，部分服务价格短期有所上涨。

董莉娟介绍，随着文娱消费逐步恢复，观影人数增加，电影票价格比8月份上涨4.1%；新学期开学，课外教育及部分民办学校收费有所上涨，教育服务价格比8月份上涨1.6%；夏秋换季上新，服装价格比8月份上涨0.9%。

在郭丽岩看来，教育文化和娱乐、家庭服务价格受到开学季和消费加速恢复等因素影响，环比和同比都呈现小幅上涨，由此支撑了核心CPI环比继续上涨。在常态化疫情防控下生产生活稳步推进，CPI运行中枢的稳定性有所增强。

四季度CPI涨幅或将继续回落

总体来看，9月份物价保持了平稳态势。董莉娟认为，9月份，各地积极落实好“六稳”“六保”政策和常态化疫情防控措施，市场供需状况总体稳定。

今年以来，CPI同比涨幅前高后低，在1月份达到5.4%的高点后，二季度回落至2%平台，9月份进一步回落至2%以下。今年1至9月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.3%。

刘学智分析，随着旅游、住宿等行业恢复，未来非食品价格有望逐渐趋稳微升。但消费恢复较为缓慢，非食品价格可能仍将处于较低水平。此外，生猪生产持续恢复，存栏量不断增加，猪肉价格将稳中趋降。去年下半年是猪肉价格上涨时期，今年四季度猪肉价格同比涨幅将显著收窄。

“展望四季度，受CPI翘尾因素大幅下降的影响，同时考虑食品价格结构性上涨逐步缓解，预计四季度CPI平均涨幅将在三季度基础上进一步下降。”郭丽岩说，由此判断，实现全年3.5%左右的物价调控目标具有坚实基础。（新华社记者陈炜伟、陈爱平）