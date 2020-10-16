青岛主城区全员检测基本完成 已出结果均为阴性
青岛市政府15日举行疫情防控情况新闻发布会。青岛市政府副市长栾新在会上通报称，青岛市5个主城区全员核酸检测基本完成，其余区市采样完成77%，检测结果均为阴性。
栾新介绍说，青岛市主城区市南、市北、李沧、崂山、城阳五区已基本完成全员核酸检测任务，共计采样4341286份，检测结果全部为阴性。除主城区外，青岛市其它五区市已完成采样5396407份，采样进度完成77%，已出结果3101988份，检测结果均为阴性。
截至15日上午8时，青岛市全员核酸检测已采样9947304份，已出结果的7646353份，除已公布的确诊病例外，尚未发现新增阳性样本。青岛市医疗机构工作人员、住院病人及陪护人员等已采样206225份，已出结果的全部为阴性，社区人群共采样9737693份，已出结果的7743774人均为阴性供给采样。
会上，青岛市卫生健康委党组成员、副主任，市中医药管理局专职副局长赵国磊建议称，入秋后气温下降，从医学角度讲秋季容易伤肺，因此是流感在内的呼吸道疾病多发季节，要防止秋冬季节呼吸道传染病与新冠肺炎疫情叠加的影响。
赵国磊表示，卫生健康系统要加强做好预防疫情和治疗的各种条件的建设，加强人员储备、培训，配备救治设施，使救治能力和预防的能力得到明显提升。另一方面，希望广大市民能够按照常态化疫情防控的要求，勤吸收、常通风、保持社交距离、少聚集、少聚餐。做好常态化防控措施不仅是预防新冠肺炎的有效措施，也是预防秋冬季呼吸道传染病的有效措施。(记者 胡耀杰)
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