青岛市生产生活秩序正常 全国性资格考试将正常进行
青岛市政府15日下午举行疫情防控情况新闻发布会。青岛市政府办公厅副主任陈万胜在会上表示，目前青岛市各项生产生活秩序正常，近期青岛市将举办的全国性资格考试会正常进行。
青岛市政府办公厅副主任陈万胜表示，近期青岛市将举办一些全国性资格考试，如勘察设计注册工程师、统计医药师等。这些考试青岛市委防控领导小组、指挥部的专家组目前都已批复，可正常进行组织。根据山东省考试中心考区的部署，这些考试都在青岛设置考区，在青岛报考的应试人员都在青岛参加考试。
陈万胜称，疫情给考点落实增加了困难，但相关措施已保障到位，同时落实相关的医务人员做好考试现场的工作，建立了现场考生应急处理机制。他强调，应试人员要持健康码和健康承诺书，体温检测正常才能入场考试，不需要提供核酸检测的证明，考前如有发热的情况或考前14天有境外入场的情况要主动向考点说明，并提供考前7日内的核酸合格证明。
会上发布数据显示，截至15日15时30分，青岛市已采样10468745份开展新冠病毒核酸检测，已出结果8844565份，除已公布的确诊病例外，尚未发现新的阳性样本。青岛市南、市北、李沧、崂山、城阳五区基本完成了全员核酸检测，结果全部为阴性。其他5区市共采集样本5897966份，采样进度完成84.3%，已出结果4280157份，均为阴性。(记者 胡耀杰)
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