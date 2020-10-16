青岛卫健委：截至10月15日20时 青岛已采样10580334份开展核酸检测

人民网北京10月16日电（董童）15日，青岛卫生健康委于官网发布的《检测情况通报》（以下简称“通报”）称，截至10月15日20:00时，青岛已采样10580334份开展新冠病毒核酸检测。

通报显示，截至10月15日20:00时，全市已排查到密切接触者532人，全部实行集中隔离观察并完成三轮核酸检测，除首轮检测中9人核酸检测结果阳性并已及时发布外，其他人核酸检测结果均为阴性；已排查到密切接触者的密切接触者408人，全部实行集中隔离观察并完成三轮核酸检测，结果均为阴性。一般接触者859人，全部完成核酸检测，结果均为阴性。医疗机构工作人员、住院病人及陪护人员217075人已完成核酸检测采样，已出结果210704人，均为阴性。社区人群10359873人已完成核酸检测采样，已出结果9045995人，均为阴性。