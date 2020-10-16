纳米载体精准送药杀灭黑色素瘤

以色列特拉维夫大学日前表示，该校研究团队设计出用于皮肤黑色素瘤治疗的纳米载体药物系统。研究人员认为，该系统有潜力扩展到多种疾病的治疗。相关论文在最近的《先进疗法》期刊作为封面文章发布。

纳米载体药物系统由具有生物相容性且可生物降解的聚合物和药物组成，即聚谷氨酸（PGA）载体以及两种混合药物的药包。这两种药物分别为BRAF抑制剂（达拉菲尼）和MEK抑制剂（司美替尼），它们能有效治疗黑色素瘤。

研究带头人、特拉维夫大学萨克勒医学院生理学和药理学系罗尼特·沙驰-法伊纳洛教授说，通常生物药物治疗癌症会让癌细胞产生抗药性，不过，如果能够向癌症组织精确递送两种或多种靶向药物，同时从不同方向对癌细胞实施强有力攻击，就可以延迟甚至防止癌细胞出现耐药性。现在虽然人们以几种药物混合治疗肿瘤，但是由于基本参数的差异，它们并不能同时到达肿瘤组织，因此在大多数情况下，药物不能同时起作用，从而阻碍了它们实现最佳的协同杀死癌细胞的能力。

为了解决上述问题，他们将这两种药物组合起来，通过纳米载体将混合药物同时引入肿瘤组织。由于聚谷氨酸组成纳米载体本身可生物降解，因而其携带的混合药物在释放出来后将直接同时攻击癌细胞。

研究人员对药物的毒性水平和形式以及癌细胞对治疗的耐受性进行了测试，以确保混合药物具有最大效力、最小毒性和最佳协同活性。

在实验鼠身上的测试结果显示，纳米载体药物不仅可以用较低剂量给药，而且与使用不同给药方法的独立治疗相比，更安全有效。

研究人员表示，下一步是通过化学改性使聚合物载体与所选混合药物相结合，让纳米载体药物系统可以安全地在体内“旅行”，不会损害健康组织，却能释放出活性混合药物共同进攻肿瘤。（记者毛黎）