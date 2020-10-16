季莫申科称中医药为世界财富

乌克兰前总理、乌克兰祖国党主席尤利娅·季莫申科日前在接受科技日报记者采访时表示，新冠疫情在中国发现后，在人民生命遭遇威胁的紧急关头，中国显示出强大的行动力、决策力和执行力。武汉的抗疫壮举充分展示了中国强大的医疗保障能力、卓越的领导能力和以人为本的精神，武汉和中国取得抗疫胜利是必然结果。

季莫申科感谢中国向乌克兰提供人道主义援助。她说，中国的抗疫援助让乌克兰人民真切感受到了朋友般的温暖。中国不仅向乌克兰提供物资，还分享抗疫经验和治疗方案。在当前全世界疫情肆虐的艰难时刻，只有团结一致，人类才能有生存和繁荣的可能。季莫申科说，中国在抗疫过程中展现出来的公开、透明和向全世界分享经验的做法令人印象深刻。

季莫申科本人及其多位家庭成员不久前曾感染新冠病毒。8月23日她被确诊感染新冠病毒且病情严重，随后接受了包括中医在内的多种治疗方法，经过两周多的紧急治疗，最终得以康复。采访期间，季莫申科特意与助其远程治疗的中医蔡传庆医生进行了视频对话。

季莫申科说，中医对她和家人的康复发挥了重要作用。中医药千百年来积累了丰富的经验和实践，这一独特的知识和巨大的财富不仅是中国的，也是世界的。全世界应当认真研究传统中医药的宝贵遗产，并将其应用于全人类的健康事业。她本人及其政党将为推动中医药国际化不遗余力。

季莫申科最后表示，作为已治愈患者，她建议正在经受新冠病毒考验的患者一定要相信医学，如接受中医疗法的话则更应该有信心，“事实证明新冠病毒并非不可治愈，疫情之下更应保持乐观心态！”（本报驻乌克兰记者 张 浩）