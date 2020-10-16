黄坤明出席抗击新冠肺炎疫情专题展览开幕式强调
弘扬伟大抗疫精神 激发团结奋进力量
新华社武汉10月15日电 10月15日，“人民至上 生命至上”抗击新冠肺炎疫情专题展览开幕式在湖北武汉举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式并致辞。
黄坤明指出，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国人民，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，充分说明了人民是决定事业成败的根本力量，充分昭示了中国精神具有的强大凝聚力感召力。专题展览回顾抗疫斗争伟大实践，弘扬伟大抗疫精神，激发团结奋进力量，具有特殊而重要的意义。
黄坤明强调，当前统筹疫情防控和经济社会发展任务依然繁重。要以这次展览为契机，全方位讲好抗击疫情的中国故事、湖北故事，培育践行社会主义核心价值观，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把伟大抗疫精神转化为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的磅礴伟力。
专题展览由中宣部指导，湖北省委、省政府主办，共分6个部分，展出照片1100余张，实物展品1000余件，视频45个，大型场景33处。中宣部、国家发改委、国家卫健委、中央军委后勤保障部负责同志，“人民英雄”国家荣誉称号获得者，湖北省各界代表共800余人参加。
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