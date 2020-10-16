“抑郁症乘客遭拒”暴露航司医学判断短板

近日，“大学生因抑郁症被拒绝登机”的消息引发热议。网友于海（化名）微博发文称，10月13日，他与女友毕敏（化名）在山东威海准备乘坐春秋航空9C8743航班前往南京就医，毕敏患有抑郁症，因服用药物副作用导致手抖，虽然提供了相关药单、疾病证明以及近期乘坐航班的记录，仍被拒绝登机。15日，春秋航空方面回应称，事件是因当事人情绪激动被旅客投诉，并非是因抑郁症拒绝登机。

同一事实，各自表述——乘客一方言之凿凿，称是因为患抑郁症被拒绝登机，航司则另有说法，称由于当事人“情绪激动”才将之劝退。即便对此事件的直接诱因还存有争议，但不可否认，“抑郁症”的确是双方争执的焦点之一。

抑郁症患者若在飞机飞行过程中突然发病，既会影响到其他乘客，又可能导致其病情恶化甚至自伤。近年来，确实发生过一些因乘客在航班上突发疾病，导致飞机返航或迫降的事例。因此，从维护安全的角度来看，该抑郁症乘客登机被拒有其合理性。

假如仅从管理的角度来看，这样处理无可厚非。有航空法专家表示，目前并没有明确的细则规定抑郁症患者是否可以乘机，这个权力交由航班机长来综合各种因素进行判断。机长通常会严格地将对安全造成威胁的因素排除在乘机范围外，“如果乘客在现场情绪波动较大，机长有权做出拒绝乘客登机的决定”。

这就意味着，拒绝该乘客登机，没有超出机长的管理权限。然而，这里隐含着两个容易搞混的概念，即管理权限与专业权限。具体而言，航班机长有拒绝特定患者登机的权限，但这个权限的行使，须以准确的病情判断为基础。假如病情专业判断出现错误，那么管理权限的行使就建立在错误的基础之上，也就失去了其合理性。

从医学专业的角度来看，机组人员得出“乘客有精神类疾病情绪激动”的结论是否恰当和正确，值得商榷。乘客双手颤抖，既可能是症状，又可能是不碍的药物反应。乘客“急躁并哭泣”，既可能是抑郁症发作的表现，也可能是情急之下的正常反应。因为即使是一位精神健康的年轻女性，碰到登机被拒的事，也有可能“急躁并哭泣”。先有正确的医学专业判断，再进行管理层面的判断，才符合情理，也才能避免因错误判断而误伤无辜。

航空领域在判断乘客身体状况和急救方面还存在一些短板，这与越来越讲究便捷和效率的社会趋势不符。比如，患病乘客是否适合搭乘飞机，仍然沿用过去一贯医院开证明等做法，乘客多跑腿不说，还与疾病的规律不符。有些疾病变化很快，证明或病历反映的是过去的病情，当前的情况和飞行过程中的病情预判，需要进行现场专业判断。

机场可配备专门负责处理的医学技术人员，或者借助互联网平台开展远程会诊，应对患者病情变化才会更及时、更精准。若建立了类似这样的体系，像毕敏这样的乘客是否适合登机，评估就会更专业，处置也会更合理有效。