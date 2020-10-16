警惕看起来很美的“百分百达标”

“户户通”实现百分百硬化、信访满意度百分百、公益雕塑安置百分百、安全生产“零事故”……新华社记者采访发现，一些地方安排事项流行所谓事事“百分百完成”“百分百达标”，给基层带来很大困扰。（10月15日《半月谈》）

对安排的事项量化考核，是相关工作得以有效推进与落实的重要举措，如果缺乏精准量化考核，就可能出现做与不做、做多做少一个样的局面。这既不利于工作的开展，也容易滋生敷衍塞责等消极怠工现象。

但在有些地方，特别是基层地区，流行所谓事事“百分百完成”“百分百达标”，将量化考核演绎至过犹不及。动不动就是“百分百”，既不考虑不同地区的实际差异，考核过程中也不管不顾突发、特殊情况。追求“极致”“完美”让很多基层工作者疲于奔命或顾此失彼，甚至不得不弄虚作假以应对“百分百达标”的考核。

如此“达标”尽管看起来很美，但实际效果却可能是劳民伤财，也大大挫伤了基层工作者的积极性。如果说敷衍塞责、消极怠工是一种形式主义，那事事“百分百达标”也是种形式主义，只不过前者是不作为、慢作为，后者则可能是“乱作为”。

过分强调“百分百达标”，一方面会打乱基层工作的正常节奏。原本关乎民生的迫切事务必须得为考核事项让路，长此以往“顾头不顾脚”就可能成为基层工作的常态。另一方面还极容易导致弄虚作假、虚报乱报成风。为了应付上级部门不切实际的“百分百达标”考核，一些地方只能弄虚作假，在表格里、数据上做文章。

与其让事事“百分百达标”成为基层工作的沉重包袱或“数据落实数据”的导火索，不妨在安排事项、制定考核目标时避免过分追求“极致”“完美”等虚功，少搞一些一刀切，多一些因地制宜。相比于事事要求“百分百达标”，制定精准、合理的考核目标工作显然更加符合基层工作实际，也才真正有利于基层工作开展。

上面千条线，下面一根针。基层工作本就千头万绪、涉及方方面面，基层工作者本就高负荷运转，就别再让这些动不动就“百分百达标”的考核成为他们难以承受之重了。用心做事、追求“百分百达标”本是一种应有的工作态度，但如果成为一切事务的考核标准，就必须要警惕其中的形式主义危害了。