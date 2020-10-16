不明原因反复发热  千万警惕这种病！

如果不明原因地反复发热，您会想到什么？感冒？肺炎？很少有人会想到是心脏出了问题！最近，暨南大学附属第一医院接连收治了好几例感染性心内膜炎患者，初起症状都是不明原因的反复发热，伴有或不伴有心跳快、气促等症状，在反复治疗没有好转的情况下最终查出是感染性心内膜炎。“今年我们科收治的这类患者比去年同期翻了一番。”该院心外科主任张晓慎提醒，感染性心内膜炎后果可以非常严重，甚至可以危及生命，两类人群尤其不能掉以轻心。

这种病不挑年龄 各个年龄段都可能感染

感染性心内膜炎是心脏内膜表面发生微生物感染，通常感染性心内膜始于血流感染，微生物随着血液流至心脏，并在心脏定植，产生发热、咳嗽、呼吸困难等一系列症状。

最近，暨南大学附属第一医院心外科接连收治了五六位感染性心内膜炎患者，这几个不同性别不同年纪的人，虽然都有过发热的病史，但却遭遇了完全不一样的状况，有些甚至经历了生死赛跑。

一位20岁的花季少女，5个月前反复咳嗽咳痰，在当地医院对症处理后有所好转，1个月前出现反复的发热，体温最高40℃，入院5天前反复的头痛，自己服用药物无法改善，到暨南大学附属第一医院神经外科急诊CT提示头颅蛛网膜下腔出血，心脏超声提示左房大量赘生物，二尖瓣的腱索断裂，二尖瓣重度返流。经积极的抗感染治疗后，仍出现发热，并出现二尖瓣返流的加重，不得已再次进行了亚急诊的手术。手术在腔镜下进行，手术清除被细菌侵蚀的瓣膜，以及心脏内菌落形成的赘生物。手术过程顺利，术后患者仍需要给予足量、长程的抗生素治疗。

另一位是54岁的男性，因发热同时检查有心脏瓣膜问题，转到暨南大学附属第一医院治疗。检查发现，患者的主动脉瓣的重度狭窄合并重度的返流，入院后出现明显的气促，听诊也发现杂音，考虑为急性心力衰竭，不手术就会危及生命。医生为他进行了急诊手术，手术中发现细菌对心脏的侵蚀严重。手术清除脓肿以及钙化，并换了瓣膜。

该病最“青睐”两类人

张晓慎表示，心脏的感染属于一种严重感染，所引起的后果可以非常严重，甚至可以危及生命。近年来，不少人的生活作息习惯改变及运动时间的减少，导致亚健康状态越来越常见，免疫力差的状态增加了感染性心内膜炎的发病风险。“除了数量上有增多趋势外，在年龄结构上也有年轻化倾向。”张晓慎介绍，有个IT行业的很年轻的小伙子，非常瘦，经常没日没夜地干活儿，结果开始连续发热，到医院一查就是感染性心内膜炎。

“疾病是不讲人情的，无论是健壮的中青年，还是体弱的老年人，都有机会感染心内膜炎，因此，我们每个人都应该保持警惕。”针对这个疾病，张晓慎做出如下两个重要提示：

1.一个共同点——发热！

张晓慎介绍，这些病人都有一个共同点，那就是发热！而且，绝大部分病人都是反复发热，很多病人回想自己的生病经历，都是发热时好时坏，看医生或吃药当天，感觉身体好点，但等烧退了没几天又重复出现类似症状，如此反复容易错过最佳治疗时间。

2.两类人特别不能掉以轻心

张晓慎表示，感染性心内膜炎如果及早得到恰当的治疗，可以得到很好的治疗效果，有效地预防并发症。但实际上，感染性心内膜炎的病人死亡率和并发症发生率都不低，这是为什么呢？

“最主要的就是很多病人错过了最佳治疗时机，由于各种原因，很多人在疾病初期没有及时就医，甚至不少病人已经到生活不能自理或者出现严重并发症的时候才到正规医院就医，这就严重加大了治疗难度，治疗效果也会打折扣。”张晓慎表示，两类人特别需要注意：

第一类人是免疫力差的青壮年，部分年轻人“透支”了身体，又自恃年轻忽视身体健康，反而容易给细菌一个可乘之机。“特别是那些年纪轻轻就出现不明原因的脑梗塞病人，比如，20多岁的人很少有脑梗塞，如果你才20多岁，忽然出现了脑血管意外，就要考虑是不是因为感染性心内膜炎而导致血栓脱落造成的。”张晓慎说。

第二类人是有基础心脏病的病人，这类人中有很多因为各种原因选择保守治疗，他们发生感染性心内膜炎的概率比正常人要高数倍。

不及时治疗 后果很严重

张晓慎表示，感染性心内膜炎病人其实很高危，“如果不及时治疗，瓣膜赘生物掉下来很容易中风，有一部分病人直接就脑栓塞了。另外，瓣膜关闭不全还会引起急性心力衰竭。”他介绍，治疗上，原来倾向于先抗感染，再考虑做手术，但随着医学的发展，临床发现如果赘生物太大，单一的药物抗感染作用有限，必须去掉病灶。“所以，现在一旦发现感染性心内膜炎，除了个别症状比较轻微的患者可以继续观察外，都建议在条件合适的时候尽早手术。”

张晓慎提醒，一旦出现不明原因的反复发热，同时还伴有一些心衰症状，如心跳快、气促等，一定要及时就医。（记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）