政府执行力是最重要的“青岛经验”

最近几天，最令人关注的事件，大概就是山东青岛出现的新一轮新冠肺炎疫情。自从10月11日，当地卫健委发布通报称“青岛市新增3例新型冠状病毒肺炎无症状感染者”以来，全国上下都注视着青岛，盼望当地的危机尽快解除。

传染源未明的感染者突然出现，一时间让不少青岛市民备感慌张，同时也带来了“疫情是否可能再度抬头”的疑虑。在这种情况下，当地有关部门无疑面对一场艰难的“大考”。能否当机立断地采取有效行动，查明病毒传染源，阻断其传播路径，不仅与青岛市民的健康安全密切相关，也影响着全国防疫大局。

令人欣慰的是，短短5天之内，青岛便以极高的效率，成功打下了一场防疫工作的“硬仗”。10月12日，青岛卫健委发布消息称，青岛正加快推进社区检测，将在3日内对市内五个区进行核酸检测全覆盖，5日内对全市检测全覆盖。截至10月15日8时，青岛市已完成核酸检测采样994万余份，已出结果765万份，除已公布的确诊病例外,未发现新的阳性样本。

对此，多家境外媒体都在报道中对青岛市防疫工作表达了强烈肯定，力赞其效率与速度。也正是通过这种全面而快速的筛检，青岛成功避免了“封城”或“准封城”局面的出现，成功将疫情“围困”在青岛市胸科医院所在的社区，将疫情对社会秩序的影响降到了最低水平，实现了真正意义上的“精准防疫”。

医护人员是疫情防控工作的绝对主力，因此，在公众想象中，疫情防控工作的“前线”，自然是治病救人的医院。但事实上，除去疫情早期，国内病例呈爆发式增长的那段时间之外，大多数情况下，防疫工作的“战场”都在医院之外。对于各个城市而言，在疫情国内传播已经大体得到控制的局面下，防控与检测工作的关键性远大于院内治疗，如果疫情已经出现，最重要的则是及时筛检市民、展开流调，从而防患于未然。

要将这些工作做好，需要的不仅是医护人员的尽心尽力，更是政府上下各个部门的协调与配合。从这个角度上看，最需要面对好疫情复发考验的，就是政府的行政效率与行动力。政府的行政效率高，便能以更快的速度做出正确的决策，并及时将其付诸实践。反过来说，如果政府内部管理混乱、政令难出，防疫工作的“黄金窗口期”很可能在拖延中被错过，导致疫情走向“一发不可收拾”的境地。

青岛疫情发生之初，由于已经出现了疑似社区传播的情况，谁也不敢确定，这是否会成为防疫工作的“大麻烦”。但是，青岛市用前所未有的核酸检测效率，给公众交出了一份令人满意的防疫答卷。放眼全球，许多地方起初发现疫情时，其情况可能还没有青岛严重，但是，由于后续防疫工作跟进效率不足，政府缺乏足够的执行力将筛检工作推行下去，这些地方最终都陷入了全城性的疫情之中。前者与后者之间鲜明的对比，充分说明了行政效率在疫情防控工作中扮演的角色是多么重要，也给各地有关部门提了一个醒：防疫工作从来都不仅是公卫领域自己的问题，同时也有赖于各方的协调配合。

组织900多万青岛市民接受筛检，固然要耗费不小的行政成本，同时也会耽误市民一点时间。但是，从结果上看，这无疑是一笔值得的买卖。对此，各地一方面要吸取此次教训，防止疫情出现，另一方面也要汲取“青岛经验”，更好地巩固防疫成果，保卫人民安全。（杨鑫宇）

杨鑫宇 来源：中国青年报