拔罐知多少（杏林寻宝·中华传统医药漫谈）

拔罐法又叫“吸简疗法”，古代称为“角法”。拔罐法是以罐为工具，排除罐内空气，造成负压，使之吸附于腧穴或应拔部位的体表，造成皮肤充血、瘀血，产生刺激，以达到防治疾病的目的。

拔罐疗法在中国有着悠久的历史，早在西汉帛书《五十二病方》中就有关于“角法”的记载，角法就类似于后世的火罐疗法。直到唐代的《外台秘要方》才正式把拔罐当作一种疗法来记述。

现在不少人会选择找中医拔罐以调养自己的身体，认为拔罐可以去体内的湿气和寒气。那么，拔罐到底有什么作用？

罐的种类有竹罐、陶罐、玻璃罐。此外，还有铜罐、铁罐。家庭常见是抽气罐，用透明塑料制成，不易破碎，上置活塞，便于抽气。

中医操作火罐法目前最为常用，是利用燃烧时消耗罐中部分氧气，并借火焰的热力使罐内的气体膨胀而排除罐内部分空气，使罐内气压低于外面大气压造成局部负压，借以将罐吸着于施术部位的皮肤上。

火罐的吸拔力和我们操作的方法密切相关。如罐具深且大，在火力旺时扣罐，罐内热度高、扣罐动作快，下扣时空气进入罐内较少，则罐的吸拔力大，反之则小。操作时用钳子夹住酒精棉球或用纸卷成桶条状，点燃后在火罐内绕1—2圈，或稍作短暂停留后，迅速退出并及时将罐扣在施术方位上，即可吸住。此法比较安全，不受体位限制，是较常用的拔罐疗法。须注意操作时不要烧罐口，以免灼伤皮肤。

火罐的操作方法还有闪罐法：适应于肌肉比较松弛、吸拔不繁或留罐有困难处以及局部皮肤麻木或功能减退的患者。其操作方法是将罐拔上后立即取下，如此反复吸拔多次，至皮肤潮红为度，所用的罐不宜过大。

还有留罐法，又称坐罐法：拔罐后将罐留置一定时间，一般留5—15分钟，罐大吸拔力强的应适当减少留罐时间，夏季及肌肤薄处，留罐时间也不宜过长，以免起疱灼痛。

还有走罐法，又名推罐法、飞罐法：一般用于面积较大的背部、大腿等处。

还有药罐法：将配制好的药物装入布袋内，扎紧袋口，放入清水煮至适当浓度，再把竹罐放入药液内煮15分钟。使用时吸拔在治疗部位上，多用于风湿痛等病症。常用药物为麻黄、艾叶、羌活、独活、防风、秦艽、木瓜、川椒、生乌头、曼陀罗花、刘寄奴、乳香、没药等。

身体的经络、穴位和五脏六腑相连相通，所以通过外来的吸力，会刺激身体表面的穴位，进而通过筋骨经络，使得人体内部器官得到相应的调理，让人气血畅通，强身健体。拔罐疗法因为以负压吸拔体表的穴位，不仅能够开腠理、散风寒，而且还能调整脏腑经络的作用，鼓舞人体的正气，也有助于体内致邪气的排出。

需要注意的是，拔罐虽好，但拔火罐之后，腠理疏松，在短时间内切忌不要洗澡，不要着凉，若不注意反倒容易诱发疾病。拔罐的时间也不宜过长，否则皮肤会起水泡。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）