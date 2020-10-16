足不出户也能进行健康检测

自身免疫性疾病通常是指机体对自身抗原发生免疫反应而导致的自身组织损害引起的疾病。常见的自身免疫性疾病包括慢性淋巴细胞性甲状腺炎、甲状腺功能亢进、糖尿病、溃疡性结肠炎以及肝脏方面的疾病、系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、骨性关节炎等。

“过去，一些自身免疫系统异常及被过敏体质困扰的亚健康人群，只能在医院或体检中心做检验项目。现在足不出户，通过网络就能自行选择所需项目，在家便可以享受到与三甲医院一样准确的检验结果和医学服务。”在近日举办的2020中国大健康峰会上，欧蒙医学诊断（中国）有限公司总裁李川介绍，欧蒙突破医学检验行业的常规模式，将检测产品和服务带进千家万户。借助互联网的普及，打通线上线下渠道，使每一个人都能轻松享受到全方位检测服务，构建大健康检测新生态圈。

大健康检测新生态圈是指大众可以通过网络让每个人都有自行选择所需的项目，在家便可以享受到全流程服务生态，足不出户收到检测报告、远程预约专家进行健康解读。

非公立医疗机构积极参与健康管理、“治未病”的服务体系，是对医疗资源的有效配置，通过把健康产品及服务下沉到更广阔的普通大众市场中去，与医院携手满足更多人对健康的需求。