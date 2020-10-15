“北京京惠保”正式发布 助力构建多层次医疗保障体系

10月15日，在北京市委社会工委市民政局、北京市大数据管理局、中关村科学城管理委员会等指导单位的见证下，“北京京惠保”正式发布。

据了解，这是北京积极响应“健康中国”战略，在全面建成多层次医疗保障体系方面做出的创新性尝试。“北京京惠保”紧密衔接社会基本医疗保险，凡是北京市基本医保参保人员，不限年龄、职业、户籍和健康状况，均能以每年79元的统一价格，获得最高200万元的保险保障和18项健康服务。

北京市委社会工委市民政局领导致辞

北京市委社会工委市民政局领导在发布会上表示，“北京京惠保”作为首都城市定制保险，按照“政府指导、社会参与”的模式，作为惠及北京市民民生的专属保障，凸显了“普惠+实用”的定位，对于提升北京城乡居民健康保障水平，防范大病带来的致贫返贫具有非常积极的意义。

他指出，北京市委社会工委市民政局将和其他委办局一同，从保障基本民生，增进居民福利角度，引导“北京京惠保”发挥北京市民保障作用，针对特困救助人群等进行服务模式创新，更好地服务首善之区。

他还表示，北京人寿作为北京人自己的保险公司，作为北京人的“身边亲人”，坚持诚信为本、客户至上，做好理赔服务和政策解释，实现应赔尽赔，维护和保障消费者权益，树立行业标杆，形成经验模式。

价格统一为79元 普惠价格撬动高额保障

北京市统计局公布的数据显示，2020年上半年，北京市居民人均可支配收入34573元，而重大疾病治疗和药品费用动辄需要几十万元，远高于家庭的年收入水平。而《2019年全国医疗保障事业发展统计公报》显示，2019年我国职工医保实际住院费用基金支付75.6%，居民医保实际住院费用基金支付59.7%，个人医疗费用负担仍然较重，不少家庭存在“因病致贫”的风险。

“北京京惠保”由北京人寿保险股份有限公司北京分公司、安盛天平财产保险有限公司北京分公司承保，因数健康提供服务平台。

北京人寿董事长郭光磊介绍，推出北京京惠保，旨在增强北京市民的健康保险意识，提高北京地区健康保险的广度和深度；让更多家庭拥有充足的健康保障，避免“因病返贫”、“因病致贫”的事件发生。与市面上的其他商业健康险相比，“北京京惠保”具备四大亮点：一是参保门槛低，只要是北京市社会基本医疗保险参保人均可参保，不限户籍、不限年龄和职业，不限身体健康状况，无需体检，无需健康告知；二是保费价格亲民，无论是百岁老人还是初生婴儿，价格统一为79元一年，远低于普通商业健康险的费率水平，且不设差异化定价；三是报销比例高，只要符合赔付条件，扣除免赔额后，住院医疗费用可100%报销；四、涵盖17种特定高额药品保障，0免赔额，90%赔付，在解决市民“看病贵”问题的同时也解决了“用药难”的问题。

安盛天平拟任首席执行官朱亚明表示，“北京京惠保”结合了广大北京市民健康管理的特定需求，通过扩大承保人群、保障待遇、放宽核保条件，为北京市民带来实实在在的健康保障，并助力多层次医疗保障体系。

健康管理成特色 降低疾病发生率

据了解，与普通商业健康险相比，“北京京惠保”参保门槛大幅降低，对于年龄没有要求，且健康告知较为宽松，为高龄人群以及慢病人群提供了及时保障。参保人除有5类重大既往症以及并发症产生的治疗费用不予赔付，其他病症产生的医疗费用均可按照保险责任进行赔付。

将带病人群纳入承保范围，如何降低赔付率、控制投保风险？“北京京惠保”的解决方案是，通过健康管理降低疾病发生率，从而降低整体赔付率。

与其他城市惠民保险相比，健康管理是“北京京惠保”的一大特色，通过因数健康及其合作机构，为参保人提供慢病管理、用药福利、癌症及肿瘤筛查、在线图文问诊、重疾门诊绿通等18项健康服务，贯穿疾病预防、分析、诊断、治疗的各个阶段。

医渡云集团董事长宫如璟表示，希望通过健康服务平台因数健康，帮助北京市民提升健康管理水平，达到有效控制疾病的发生或发展，显著降低出险概率和实际医疗支出。

此外，在发布会现场，北京人寿、安盛保险、医渡云、医加壹还共同捐款100万元，成立“菁英学子奖励基金”，助力莘莘学子梦想起航。

据了解，即日起北京市医保参保人可关注“北京京惠保”微信公众号进行线上参保。北京本地企事业单位也可以统一为员工参保。参保期截至2020年11月30日，保障自2020年12月1日起正式生效。

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