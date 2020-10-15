山东省泰安市：发展免疫力经济 助力国内大循环

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，给经济社会和人民生活带来深刻影响，产业发展趋势和人民生活需求发生巨大变化。进入后疫情时代，如何发展顺应新趋势、满足新需求的新兴产业，成为摆在各地党委政府面前的重要课题。今年2月，中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰曾表示，“新冠肺炎可能与我们长期共存，对此我们要做好应对准备”。上海华山医院感染科主任张文宏教授在接受采访时曾表示，“最有效的药物是人的免疫力”。一时间，免疫力成为社会热词，增强免疫力成为公众的思想共识和急剧增长的社会需求，由此衍生出的“免疫力经济”成为后疫情时代新的经济增长极，更成为攻坚克“疫”的制胜法宝。

后疫情时代，经济复苏成为各国共同期盼。受疫情影响，世界经济正在经历二战以来最严重衰退。而且生命健康成为关键词，新冠疫情仍在肆虐，全球死亡人数突破100万。从我国国情看，虽然疫情得到有效控制，但慢性病的肆虐，成为影响国民健康的重要因素。据统计，每年我们中国人高血压患者超过了2亿人，每年以1000万人的速度递增；糖尿病患者9240万人，1.4亿人的血糖还在增高；心脑血管疾病患者超过2亿人，占我国每年总死亡人数的1/3，在每年中国人960万死亡人数当中，慢性病的比例占到83.3%。一组组鲜活的数字说明，我们全民族在用不好的生活方式慢性自杀、目前，慢性病导致的疾病负担已占总疾病负担的70%，成为因病致贫、返贫的重要原因，若不及时有效地控制，将带来严重的社会经济问题。中国有一句古话“大医治未病”，就是说在病未发现的时候已提前治愈了。因此，在面对疫情反复、经济复苏和慢性病肆虐三项挑战下怎样把握好对策和执行力度的情况下，包括健康饮食、体育健身、中医中药、养生度假、亚健康管理、慢性病医养等与人类免疫力增强相关的经济活动应运而生，“免疫力经济”恰逢机遇期，正在加速崛起。

近日，在中华泰山脚下由中华中医药学会、泰安市人民政府主办的2020首届中国免疫力经济（泰安）论坛暨第二届泰山黄精产业发展国际峰会，作为国内首个以“免疫力经济”为主题的专家论坛，首次阐述了后疫情时代一手抓疫情防控，一手抓经济复苏“两手抓两手硬”和大健康产业的发展策略，为后疫情时代经济发展、疫情防控和慢性病防治提供了有效的借鉴。同时，泰安市大力发展的“一梁五柱”免疫力经济的做法，为解决后疫情时期推进经济发展、增强人民体质提供了很好的经验。“我们要立足全市养老养生大健康资源，推动免疫力经济大健康产业布局发展、建链强链,着力打响“养老泰安?养生泰山”品牌。”泰安市委副书记、市长张涛表示。

政府引导，定位发展新方向。近年来，泰安市委市政府紧紧围绕《泰安市城乡一体空间发展战略规划》明确的“国泰民安象征、绿色生态高地、国际旅游胜地、山水宜居典范”四大战略定位，精心布局城市建设和产业发展。其中，将医养健康产业纳入新旧动能转换10+1产业予以重点扶持。2019年，泰安市制定出台《医养健康产业发展规划》，依托得天独厚的养生资源、人才优势和源远流长的泰山平安文化，打造国际知名的“养老泰安·养生泰山”大健康产业品牌。疫情防控进入常态化新形势下，泰安市将发展“免疫力经济”作为发挥优势、畅通循环的首选方向，以举办2020首届中国免疫力经济（泰安）论坛暨第二届泰山黄精产业发展国际峰会为契机，汇众智、集众力，补短板、锻长板，推动免疫力经济在泰山脚下落地生根、开花结果。

国资搭台，激活产业新引擎。发挥国资平台功能，按照“建链、强链、成链”理念，整合资源、策划项目，精准布局、错位发展，合力打造 “一梁五柱”平台，围绕大泰山“串珠成链”。其中，“一梁”即良和堂(泰山)养生谷，作为产业链龙头项目，定位医养研发与应用高端平台，以此为产业链聚人气、提层次、打品牌；“五柱”分别对应泰山黄精科技产业园项目，定位中药养生；泰山桃花源森林生态康养小镇项目，定位森林康养和生态文旅；泰山温泉康养小镇项目，定位温泉养生和文化体验；宝泰隆泰山地下龙宫项目，定位运动休闲；健康功能性食品产业园项目，定位功能性食品保健。目前，“一梁五柱”6个项目线上线下共同招商推介，已分别与广大中天集团、浙江中科院应用技术研究院等达成签约，“免疫力经济”招商成果逐步显现。

科技赋能，占据行业新高地。坚持以科技为引领，用高端科技赋能产业项目，迈上产业高端。与广大中天集团合作的良和堂（泰山）养生谷项目，以云计算大数据为支撑，以中医药研发、应用与康养为核心，布局了与中科院云计算中心中华健康大数据研究院、互联网国医馆、中医文化数字博物馆、院士康养基地等项目内容，并与日本久幸会集团成立泰安医养运营公司，引进先进介护服务理念和国际先进干细胞、基因检测技术，开展医疗服务。与浙江中科院应用技术研究院合作健康功能性食品产业园项目，聚焦小麦糊粉层开发了代餐粉、新全麦面等具有全麦营养和精粮口感的多种功能性食品，一举突破了全麦食品口感普及障碍，成为“三高”人群的福音，实现增强免疫力、防治富贵病目标。小麦糊粉层含有全麦70%以上的营养，被称为小麦软黄金，藏在麸皮之中。浙江中科院历经10年攻关，应用俄罗斯火箭技术，创新出世界领先的小麦糊粉层物理分离技术，在泰安建成了全球首条千吨级产业化示范线。目前产品已亮相第十五届全国粮油产销企业订货会，获得热烈反响。

中药挖潜，释放中医新活力。中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。发展“免疫力经济”注重挖潜中医中药，运用科技赋能、产品研发、品牌打造，推动古老传统的道地药材，成为增强人体免疫力的滋补上品，形成产业规模。泰山黄精科技产业园项目，依托泰安知名道地药材、国家地理标志产品、古称“仙人余粮”的泰山黄精，与中科院、良和堂医药科技公司等合作，将药食同源的泰山黄精复配，开发系列功能饮品和食品、冻干粉，推动产业加速崛起。目前，全市泰山黄精种植面积突破1万亩，3年达到4万亩；自主研发的泰山黄精丝产品两次荣获中国林产品交易会金奖；抗癌、降糖科研和高端深加工产品开发不断取得新成果。

文旅升级，拓展产业新空间。“免疫力经济”产业链条不仅限于医养，更包含了与健康相关的各类文旅养生和运动休闲产业。传统的文旅项目，围绕增强人体免疫力理念进行改造升级和融合提升，即可开拓出“免疫力经济”的广阔发展空间。宝泰隆泰山地下龙宫项目，原为国家AAAA级景区，主要开发地下溶洞景观，近年来由于经营理念落后，发展遇到瓶颈。今年围绕“免疫力经济”，为项目赋予了运动休闲、颐养身心的新定位，将3000米地下暗河漂流和地上的湿地乐园，统一设计提升，建设地上百鸟园和游乐园，形成龙凤呈祥·体育健身新景区，产业发展空间广阔。泰山温泉康养小镇项目，也已由原来的温泉度假为主，转变为以原生态环境为基础，建设温泉度假、医疗核心、泰山石敢当文化、徂徕书院研学、文化创意和设计体验等板块，突出温泉养生，打造世界级温泉康养小镇。