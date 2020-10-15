人民网北京10月15日电 （记者崔元苑）10月14日，2020年国家扶贫日系列活动之医疗保障脱贫攻坚分论坛在京举办。国家医保局党组成员、副局长陈金甫代表局党组书记、局长胡静林同志作了主题报告，国务院扶贫办党组成员、副主任夏更生出席论坛并致辞。中央农办、民政部、财政部、国家卫生健康委、国家税务总局、国务院扶贫办、银保监会等单位及国家医保局扶贫工作领导小组成员单位有关负责同志，地方医保局代表和部分“三区三州”深度贫困地区有关工作负责同志、部分研究机构和专家学者近110余人参加论坛交流。

论坛围绕进一步深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和深化医疗保障制度改革重要指示精神，全面检验贫困人口“基本医疗有保障”工作成效，总结医疗保障制度助力脱贫攻坚的实践经验，稳定巩固脱贫成果，加快推动医保扶贫长效机制建设等展开了深入交流研讨。

近年来，各级医疗保障部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终坚持以人民健康为中心，全面实施综合保障，推进管理服务等配套改革，助力打赢新冠疫情防控阻击战，总体实现贫困人口基本医疗有保障任务目标。2018年以来，医保扶贫政策累计惠及贫困人口超过4.6亿人次，帮助贫困人口减负近3000亿元。2019年贫困人口参保率稳定在99.9%以上。经基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，贫困人口住院和门诊慢病医疗费用实际报销比例稳定在80%左右。此外，医保部门始终坚持向改革要红利、向管理要效益，通过实施药品集中带量采购、强化基金监管、推进“一站式”结算、做优门诊慢病服务保障、加快实施异地就医直接结算等改革举措，持续优化管理服务，不断提高贫困人口医疗服务可及性，群众“看病贵、看病难”问题得到有效解决。

黑龙江省、云南省、甘肃省临夏州、湖南省湘西州花垣县、新疆自治区和田地区墨玉县、重庆市江津区等地在论坛上交流分享了地方实践经验。与会专家就稳定巩固医疗保障脱贫攻坚成果，探索建立医保扶贫长效机制等展开了研讨。