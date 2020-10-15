手机看片诊病，不可取

中南大学湘雅医院放射科副主任医师 熊 曾

作为一名大医院放射科医师，我经常会收到很多亲朋好友的求助，我也很乐意用自己的学识帮助大家。可每次收到那些用手机发来的“片子”时，我往往非常苦恼，只能回答他/她一句，“无能为力”。

原因之一：微信等手机软件传输的片子质量不合格，医生需要阅读诊断级的电子胶片。

食材好，厨师才能炒出好吃的菜。同理，CT等影像资料质量好，医生才能做出精确诊断，尤其是对于直径只有几个毫米，如米粒、绿豆般的小结节及微小结节，有时需要看多达几百张图像，才能仔细辨别病变的细节。通过手机发给我的“片子”，有时只是CT报告单，有时是手机拍摄的CT图片，图像失真不说，有的还很模糊，很难获取全面有效的影像信息。

原因之二：手机软件传输的图像格式不合格，医生需要分析薄层DCM数据。

除了原材料好，要想菜的味道好，厨师还需要进一步加工。同理，以肺小结节为例，医生还需要使用放大、缩小、CT值测量、合理的窗技术、三维重建、人工智能分析等多种技术手段，仔细分析CT原始数据（DCM数据），进一步观察病变的细节，以做出精确诊断。医院的阅片系统功能强大，多数操作在微信或手机上都是没办法做到的。

原因之三：手机提供的临床信息可能缺失或不准确。

还以肺结节为例，与肺结节问诊常见的相关信息包括：性别、年龄、肺癌高危因素、治疗情况等。如果想通过手机寻求诊断，检查报告单以及化验检查结果也应一并发给医生。翻拍纸质的报告书务必清晰、端正、干净，医生了解得越清楚，给出的建议也就越有价值。

原因之四：通过微信等手机软件看片子实施医疗行为是不正规的。

微信问诊，即使是随便看看，仍属于医疗行为，有违医疗规范，一旦失误，患者和医生的权益均无法得到保障，也不利于患者进一步医疗行为的实施。通俗地说，也就是通过微信获得的建议，是无效的，去医院就诊时不会被认可。对于有条件的医院，可通过远程会诊平台进行线上会诊。

总之，一个负责任的影像科医生，看片诊断时必须小心翼翼、反复斟酌，生怕有一点遗漏而耽误患者就诊，愧对患者对我们的信任。微信提供的影像及临床信息可能是缺失或不准确的，“巧妇难为无米之炊”，用微信看不合格的片子，不充分了解患者情况，专家给出的建议，看似方便，但实际上却是对患者的不负责任。出于负责任的态度，我建议大家制作诊断级电子胶片，通过正规的远程会诊平台获得帮助。▲