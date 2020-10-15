专家建议，抗衰老心理上要年轻，生活上别逞能

受访专家：

中华抗衰老保健协会首席专家 沈雁英

首都医科大学附属北京朝阳医院泌尿外科副主任医师 乔 鹏

衰老，是任何人一生中都难以避免的话题，人们不知道它到底是何时发生的，但总是会突然察觉并感叹：“我怎么老了？”不久前，俄罗斯科学院院士、老年学家阿列克谢·莫斯卡廖夫在接受《共青团真理报》采访时，从生物学角度总结人类衰老有3个加速点，分别是45岁、60岁和75岁。对此，本报邀请国内权威专家进行解读和指导。

45岁：生殖功能减退

莫斯卡廖夫称，45岁左右，人们开始慢慢丧失生殖系统功能。根据纽卡斯尔大学教授托马斯·科克伍德的一次性体细胞衰老理论，生物体具有有限的能量，用于维持和修复身体，也可用于繁殖，选择了繁殖，就要面对衰老。中华抗衰老保健协会首席专家、首都医科大学附属北京朝阳医院沈雁英教授表示，随着预期寿命延长，45岁似乎还很少与衰老联系在一起，因为在这一年龄段，许多人从外表来看精神抖擞、行事干练，但实际上，此时身体的某些器官已出现衰退，最典型的就是生殖器官。

就女性而言，一般会在45~55岁步入更年期，生殖能力逐渐下降，直至绝经后完全丧失。雌激素是维持女性青春的重要因素，绝经期后，女性体内雌激素水平下降，会加快衰老速度，最容易出现的是，皮肤不再细腻有弹性、乳房下垂、阴道松弛、睡眠质量变差等，还可能出现盆底功能老化带来尿失禁、盆腔器官脱垂等；钙质流失，诱发骨质疏松；阴道菌群失衡引起阴道炎等。若生活方式长期不健康，衰老会来得更快。

“男性生殖功能的衰退要略晚一些，一般在50岁左右开始下降。”首都医科大学附属北京朝阳医院泌尿外科副主任医师乔鹏告诉记者，虽然男性年老后依然有一定的生殖功能，但50岁后生殖细胞会明显减少，睾丸生精能力下降，精子活力、数量都会降低，性激素水平也发生变化。所以，这个阶段也是前列腺炎、前列腺增生及其他泌尿疾病的高发时期，不少男性还会出现易烦易怒、体力下降、心肺功能下降等身心变化，可能爬个楼梯都会气喘吁吁。

两位专家表示，无论性别，45岁左右就要重点关注生殖系统健康。对女性来说，要保持良好心态，学会减压，生活规律；注重保暖，少吃冰凉食物，多吃有利于补充植物雌激素的豆制品等；遵循衰老规律，科学养生，不要随意到一些按摩店进行乳房按摩、卵巢保养等项目，切忌乱用美容保健产品，补充雌激素一定要遵医嘱。男性最好戒烟限酒，少吃辛辣食物，坚持适量运动，避免久坐不动和长时间骑车，一旦发现前列腺或其他泌尿系统疾病应及早干预和用药。此外，该阶段也是前列腺癌高发期，最好每年进行一次前列腺特异性抗原（PSA）检查。

60岁：细胞分裂、组织再生变慢

第二个转折点是60岁，人到这个年龄，细胞分裂和组织再生开始变得缓慢，平均一个人会患上3种疾病。根据世界卫生组织对年龄的划分，44岁以下人群称为青年人，45~59岁称为中年人，60~74岁称为年轻老年人，75以上才称为老年人。沈雁英表示，60岁属于“初老年”，老年期刚刚开始，再加上医疗水平进步，人均寿命延长，所以此时虽步入老年，但身体不会骤然衰老，而是逐渐发生变化，比如细胞分化减慢、人体代谢水平下降，同时消化系统、心血管系统、呼吸系统、神经系统等功能退化，高血压、高血脂、糖尿病等慢性病在这一阶段的发病率明显升高。

60岁老人的心理压力也不小。一方面，该阶段老人面临退休，社会角色向家庭角色转变，自我价值感易缺失，失落、抑郁就会找上门来。另一方面，多数六旬老年人面临“上有老下有小”的局面，家中健在的父母年事已高，可能生活难以自理，儿女又忙于工作，孙辈需要照顾。长时间身心疲惫、压力过大都会加速衰老。

“问题还在于，部分60多岁的人没有意识到衰老的发生，没有提前做好准备。”沈雁英说，国人往往有种不服老的精神，从心理层面来讲不是坏事，但对身体健康来说，则可能带来隐患。有些人年过六十仍然觉得自己很健康，不体检，对身体出现的健康问题视而不见，或是健康素养不高，不懂得预防疾病，即便发现症状也不知如何应对。

沈雁英表示，六旬老人的正确活法是“心理上减去10岁，生活上增加10岁”。具体来说，在心理上，不要惧怕衰老，保持年轻积极的心态，多与年轻人交流，接触新事物，对生活保持热情和好奇心；培养个人爱好，尽可能融入社会生活。在身体健康方面，切忌逞强，定期体检，尽早学习慢性病知识，重视慢性病预防；坚持健康的生活方式，饮食清淡，控制血脂、血糖、血压，多运动，但不要剧烈运动，选择适合老年人的太极拳、快走、慢跑等项目。

75岁：衰老加速带来多种慢病

根据莫斯卡廖夫的观点，75岁后，人的衰老进程加速，很多人此时已意识到衰老的到来，开始变得小心翼翼。这一时期老人身体会发生明显变化，行动变缓、胃口变差、睡眠不良，往往伴随各种健康问题，生活质量也会受到影响。莫斯卡廖夫解释说，此时人体结缔组织细胞外基质将失去作用，慢性病数量平均会增加至7种。

沈雁英认为，75岁后衰老加速与慢性病持续存在有很大关系。该阶段人体已步入老年期十几年，所有60多岁时身体存在的疾病在这一阶段仍在持续，甚至加重。同时，不良习惯、压力、环境等各种因素会让衰老加速。“如果说60多岁时人们要注重预防慢性病，75岁后则要学会如何控制慢性病。”

沈雁英建议，步入75岁后的老人，首先要了解自身健康状况，加强对慢性病的控制，学习慢性病管理知识，坚持按时服药，遵循医嘱，配合护理。其次，75岁后的运动尤为重要，切不可因为年纪大了就不愿意动或不敢出门。建议在家人陪同下选择一些较安全的活动，如散步、打太极拳、做些力所能及的家务。此外，该阶段的老年人心态上要学会看开、放松，不要操心太多。年轻时“眼睛向外”，关心社会、关心他人，但75岁后，老人要学会“眼睛向内”，多关心自己，要知道身体健康就是为儿女减轻负担。▲