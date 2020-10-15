核桃仁皮，越涩越营养

甘肃读者宋先生问：现在鲜核桃上市了，核桃仁表面那层皮不好去掉，吃起来又很苦，口感不好，吃多了会不会有问题？

中国注册营养师谭凯元答：核桃仁表皮富含多种酚类和黄酮类植物化学物，因此带有苦涩味，这些成分没有毒，完全可以放心食用。一般来说，涩味越浓，通常抗氧化能力越强。这些抗氧化物质可以通过清除自由基来抑制体内的脂肪氧化反应，有助预防动脉粥样硬化，减轻体内炎症反应。此外，大脑组织对氧化损伤十分敏感，摄入充足的抗氧化物质是必要的。有研究表明，摄入多酚类物质对改善神经元之间的传递、促进神经再生、提升脑源性神经营养因子的浓度等方面均有帮助，还能改善认知功能。因此，吃核桃时最好不要丢掉这层表皮。▲