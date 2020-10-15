鲜亮的食物背后有危险

近日，我国“八角之乡”广西的一则消息再次触动了人们在食品安全领域脆弱的神经：超九成八角为硫磺熏制，存在二氧化硫超标隐患。业内人士表示，硫磺熏制可缩短八角的加工时间，还能防虫防霉，使八角不易变质且色泽鲜艳、卖相好，不仅降低了加工成本，销路也更好。中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽提醒，人们选食物，往往喜欢色香味俱全的，有些商贩就抓住了这一特点，通过“包装”使食物更鲜亮、卖相更好，吸引消费者购买。但这些鲜亮背后，可能带来健康隐患，消费者需细心甄别。

八角：选红棕色、暗红色的。正常加工的八角颜色多为红棕色或暗红色，颜色稍暗，而硫磺熏蒸的八角颜色鲜亮。另外，硫磺熏蒸后的八角闻起来会有一股刺鼻的味道，甚至会有酸味，其手感干燥、重量较轻。正常的八角则充满香味，容易吸潮，捏一捏明显感觉质地较柔软。

土豆：选皮薄易掉的。新鲜的土豆孔浅皮薄，皮容易搓掉，可以掐出水。而一些小商贩卖的土豆外表光滑，看着干干净净，却有可能是将老土豆发芽、发青、腐烂的地方剔除，经过水洗后再当新土豆销售。这样的土豆常常外表光滑，身上孔洞较深，皮较难搓掉，捏着很硬。

口蘑：选根部有点褐色的。在采摘过程中，口蘑的根部常常带土，且在运输过程中容易磕碰，故根部及受伤部位常常变为褐色。因此，正常的口蘑不会是均匀的纯白色。那些颜色亮白、均匀的口蘑，往往是用亚硫酸钠、荧光剂等漂洗过。买口蘑时，不妨选择带有一点土、菌体不太光滑，根部有一点褐色的。

生姜：选外皮粗糙不易剥落的。正常的姜表皮颜色常常发暗、发干，外皮粗糙、紧绷，不易剥开，去皮后肉质硬、水分足、味道浓。有些姜看上去干净、光滑，像打了蜡一样，但姜皮很容易被搓掉，姜肉颜色和姜皮差别很大，就要当心是被硫磺熏过的老姜。它们通常质地较硬、缺乏水分，有些甚至姜心变黑、变糠。

海带：选深褐色或褐绿色的。好的海带是深褐色或褐绿色的，黄褐色的品相稍差一点，但都是正常颜色。市面上有些海带颜色翠绿、鲜亮，则可能是用孔雀绿染料加上其他化学物质染出来的，泡在水里十来分钟就会“现原形”变成褐色，水却变绿了。建议将海带买回后先洗一洗，水变色或外皮有脱落就别吃了。

银耳：选颜色偏黄蓬松的。新鲜的银耳烘干后，颜色是偏黄的，泡水后变回天然的白色，其外形圆润、朵大、质感蓬松。银耳的生长周期为45天左右，一些商贩会一次性购买大量银耳，为延长保质期，就对银耳进行熏硫处理。这样的银耳看起来更加洁白，但会有一股刺鼻的味道，若尝一下，舌头会有刺激或辣的感觉。

腐竹：选黄中带白易折断的。腐竹的颜色是黄中带白，韧性一般，比较容易折断，有种天然的豆香味，光泽自然。通常，质量好的腐竹光泽度要好一些。为了让劣质腐竹卖相更好，增加韧性与嚼头，一些不良商家会给它们“加料”，如加上吊白块、硼砂、工业明胶等。加工后的腐竹往往色泽鲜亮得如同打了蜡，且韧性非常强，做熟后吃起来有粘牙的感觉，甚至会有霉味、酸臭味等异味。

猪蹄：选颜色发黄个头不大的。去毛后的猪蹄大多呈淡黄色，蹄瓣是合在一起的。市场上，经常能看到白白胖胖的猪蹄，那可能是浸泡过化学药水的。这类猪蹄通常个头大，蹄瓣会因泡涨而分开。另外，被药水浸泡过的猪蹄摸起来黏黏的，且手感较硬，有些还能闻出淡淡的药水味。▲