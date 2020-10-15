超加工食品都是假健康
郑西希
“超加工食品”是近10年左右才出现的概念，指经过复杂的工业加工而制成的食品，通常是即食的方便食品。很多新近研究发现，这种食品吃得过多，和肥胖、慢性病，甚至肿瘤的发生都有关系。比如，一项对欧洲10万人随访8年的研究发现，超加工食品摄入增加10%，总癌症发生率和乳腺癌的发生率都会增加10%左右。
盘点一下现代人一天的膳食，总能看到超加工食品的身影，早餐的小面包、便利店的谷物棒、上午的罐装咖啡、代替正餐的火腿肠或者方便面、常喝的各种汽水、加班时垫肚子的饼干……这些食品有一些共性：第一，它们往往味道很好，通过加入甜味剂、盐和类似味精的调味剂来刺激人们的味蕾；第二，它们颜色鲜艳，天然或者合成色素以及增色剂和保鲜剂，让这些食物看起来很好吃；第三，它们的广告宣传无处不在，让大家觉得这些食物美味、方便，甚至健康；第四，它们都不是新鲜食材，因为加入防腐剂、保鲜剂，让这些食品可以在货架或餐柜中长期存放；第五，它们成本低廉，价格便宜，无需冷链运输，包装多样，还往往有各种买赠活动。
超加工食品不仅让我们摄入过多糖、盐和脂肪，还会导致我们营养缺乏。从健康的角度考虑，应该尽量少吃这些超加工食品，如果特别想吃，尽量选择“低糖、低盐、低脂”的种类，但不要因此就购买很多，更不要用其来代替天然食物。▲
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