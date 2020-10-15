疫情、野火重创之下 米其林将不公布美加州餐厅星级

中新网10月15日电 据“中央社”报道，对餐饮业深具影响力的《米其林指南》原本打算以疫情前餐饮评鉴为依据，颁发星级给美国加州的餐厅，但考虑受疫情及野火重创的业者回馈的意见，2020年决定不公布评鉴。

《米其林指南》由法国米其林轮胎公司创办于1900年，当时的宗旨是为司机推荐餐厅、旅店、加油站和修车行。随着私家车的普及，《米其林指南》逐渐成为中产阶层的旅行指南，并分出餐饮版(封面为红色)和旅游版(封面为绿色)，风行全世界。

据报道，《米其林指南》发布新闻稿指出，根据受到新冠病毒疫情侵袭及加州野火重创的餐厅回馈意见后，做出了上述决定。这意味着2020年加州《米其林指南》不会宣布最高荣誉的星级评鉴餐厅、“必比登推介”和“米其林餐盘美食”(The Michelin Plate)。

《米其林指南》国际总监普勒内克在声明中说：“餐饮业要重新站起来，仍面临巨大的挑战。”

以往，许多国际观光客慕名到加州获米其林星级制度推荐的餐厅用餐。2019年，旧金山湾区获选米其林三星的餐厅数量，远多于美国其他地区，使该地赢得“精致餐饮重镇”的声誉。

不过，《米其林指南》2020年的决定，也反映了旧金山湾区许多主厨过去几个月来的意见。连续5年获米其林一星评鉴的餐厅Al's Place主厨兼经营者伦登(Aaron London)9月称，餐饮业者在疫情中挣扎求生，让奖项失去价值。

伦登表示，大规模经济衰退和疫情，引发客人的用餐不安全感等，他从餐饮业者的角度认为，米其林星级将不具有正面涵义。

尽管如此，加州《米其林指南》仍会在10月27日举办一场虚拟的“家庭餐会”，庆祝“评鉴员大发现”(Inspector Discoveries)新增20多家餐厅名单。