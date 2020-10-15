科普：多国新冠疫情反弹 “第二波”疫情到来？

新华社北京10月14日电 世界卫生组织数据显示，10月以来，全球单日新增新冠确诊病例数多次刷新疫情暴发以来最高纪录，多国宣布进入“第二波”疫情。

9月下旬，加拿大总理贾斯廷·特鲁多宣布加拿大进入“第二波”新冠疫情，警告“第二波”疫情可能比“第一波”更严重；西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙当时也表示，西班牙疫情确实正迎来“第二波”暴发；英国首相鲍里斯·约翰逊也曾说，英国出现“第二波”新冠疫情“不可避免”；法国总理让·卡斯泰10月12日告诉媒体，法国“第二波”新冠疫情已成事实；俄新社近日援引俄罗斯病毒学家阿尔特施泰因的话说，俄秋季疫情正接近“高原期”，或将持续超过一个月，单日新增病例数可能超过春季峰值。

病毒传播可能会因天气变化等因素在某些区域暂时减缓，但病毒变异等因素也可能导致疫情再次暴发。有研究认为，百年前的“西班牙大流感”疫情曾出现这一情况：“第一波”始于1918年3月，美国堪萨斯州一个军营最早报告病例，随后传到欧洲，5月开始在西班牙暴发，当年夏季在一定程度上平息；“第二波”疫情在1918年8月左右暴发，当年10月至11月病亡率最高；1919年3月左右出现“第三波”疫情。根据科研机构复盘的病亡率曲线，“第二波”疫情“杀伤力”最大。

新冠疫情已被不少人和百年前的“西班牙大流感”疫情相提并论。如果参照“西班牙大流感”疫情发展历程，确实需要警惕“第二波”，因其“杀伤力”更大。

不过，世卫组织尚未给出“第二波”疫情的准确定义。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安6月在记者会上表示，一些地方新增病例数反弹不一定意味着“第二波”疫情到来，可能只是“第一波”疫情的“第二个高峰”。

多国政府和专家认为，近期疫情反弹加剧与复工复学、社交活动增多、北半球天气转冷更有利于呼吸道病毒传播等因素有关。一些国家再次收紧防疫举措，甚至再度考虑采取“封城”“禁足令”等严格防疫措施。在这种情况下，各国民众应继续遵守防疫规定，切勿放松警惕。