青岛方向人员进京须持7日内核酸检测阴性证明

新华社北京10月14日电（记者侠克、田晨旭）记者14日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，首都严格进京管理联防联控协调机制已启动青岛方向人员进京的必要管控措施，提示目前在青岛人员近期非必要不进京, 确需进京的须持抵京前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”，抵京后严格落实社区防控规定。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建说，目前在京且有14日内青岛旅居史人员，应主动向所在社区、单位报备相关情况，立即进行核酸检测，做好自身健康监测。同时，提示广大市民，近期如无十分必要建议不要前往青岛，共同筑牢首都安全屏障。