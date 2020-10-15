新华社北京10月14日电（记者侠克、田晨旭）记者14日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，北京市对入境进京人员实行3次核酸检测。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员田涛介绍，一是在境外远端实施核酸检测等健康筛查措施，持5天内核酸检测阴性证明才可以登机；二是在入境通关时海关进行健康申报和核酸检测；三是集中观察期满再进行一次核酸检测，结果为阴性的方可按程序解除集中观察。

据了解，集中观察人员期满前1天，隔离人员信息将被“点对点”推送至北京市相关区及外省区市。对返回北京市社区（村）的，为保证个人及社区居民安全，需继续进行7天健康监测，坚持自测体温，若出现异常症状应向社区（村）报告并及时就诊治疗；返回其他省区市的，应按照当地疫情防控政策要求加强管理。

据介绍，自9月3日北京恢复直航以来，北京市已累计启用集中观察酒店34家，共有9437人进入集中观察点，目前还在观察期内的共2905人。