藕里有泥怎么处理？
国家高级烹饪技师 王慧宇
秋季正值莲藕大量上市，其生长在淤泥里，采摘时如果断裂，可能导致泥沙进入孔隙中。经过长时间运输，沉淀在莲藕孔里的淤泥就会变干，很难清洗，我给大家推荐几个处理方法。
流水冲泥。把两头切去，将莲藕孔对准水龙头依次挨个冲洗。这主要是利用水强大的冲力将淤泥冲刷掉，因此水流应尽量开大一点，同时莲藕两头尽量多切除一点，这样两端孔比较大，淤泥容易被冲掉。
捅孔除泥。将铁丝或筷子的一头绑上棉花或布条，捅进莲藕孔中并来回拉，最后用流水冲洗干净。
浸泡。莲藕切片，放在清水中浸泡，同时用手或其他工具在水中搅动，等到水脏了后换干净水，重复上述动作，直到莲藕被清洗干净。
要杜绝买到有泥的藕，最好就是精挑细选。挑选时，一定看看莲藕两端，如果是断开的，最好别选。而且断开的藕更易变质，味道和营养都会打折扣。
此外，还要注意两点：第一，选颜色微黄的。为了使莲藕卖相好，不法商贩可能对其进行漂白处理，因此颜色过白的莲藕不建议购买。第二，挑外表无伤的。质量好的莲藕外表无伤、无烂、无锈斑，且不干缩。此外，正常莲藕表面带有泥沙，摸着有粗糙感。
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