17岁前接种HPV疫苗患宫颈癌风险降低88%
近日，《新英格兰医学杂志》发表的一项大型研究证明，接种过HPV疫苗的女性患宫颈癌风险显著降低，且在年轻时接种疫苗的女性中，这种积极作用最为明显。这是对瑞典167万女性人群长达11年的追踪所得出的结论。
瑞典从2007年5月开始陆续对10-18岁女孩实行HPV疫苗国家接种计划，并于2012年开始对女孩和成年女性进行补充接种。在瑞典，女性接种的几乎都是四价HPV疫苗（涵盖HPV 6、HPV11、HPV16和HPV18型）。研究人员在2006-2017年间，对约167.3万名10-30岁女性进行了追踪，并筛查、评估她们是否患有宫颈癌，直至她们满31岁。11年间，有超过50万女性接种了HPV疫苗，且大多数人在17岁之前完成了接种。在接种和未接种人群中，分别有19人和538人被诊断出宫颈癌，累积发病率分别相当于47例/10万和94例/10万。
总体来看，调整年龄因素后，接种HPV疫苗女性宫颈癌发病风险显著降低了49%。继续调整居住地、教育程度、家庭情况和相关病史等影响因素后，接种HPV疫苗的女性宫颈癌发病风险显著降低了63%。进一步分析接种年龄发现，在17岁前接种HPV疫苗的女性中，宫颈癌风险更是大幅降低88%。在17-30岁间接种HPV疫苗的女性，宫颈癌风险也降低53%。 （禹建）
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