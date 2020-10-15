新冠肺炎流行病学21国模型研究发布

英国《自然·医学》杂志14日发布一项针对21个国家（19个欧洲国家以及澳大利亚、新西兰）的新冠肺炎流行病学模型研究，这对于评估公共卫生和政策应对十分重要。此次研究同时计算了因为新冠肺炎大流行而导致的过量死亡人数，指出因新冠肺炎大流行，从2020年2月中旬到5月，英格兰和威尔士以及西班牙的过量死亡人数最多，而以上21个国家的死亡人数，比假设没有发生新冠肺炎大流行的情况死亡人数多出约20.6万。

目前，新冠肺炎大流行已经在全球范围内直接造成100多万人病亡。然而，这场大流行以及通过社会、经济、环境和医疗保健途径采取的应对措施所造成的间接影响，可能也是巨大的。了解这一大流行病对死亡率的总体影响，对于评估和应对工作都有其不可替代的意义。

鉴于此，英国帝国理工学院科学家马吉德·艾扎提及其同事，利用21个国家从2010年到2020年2月中旬的每周死亡数据建立了一个模型，它可以预测如果没有发生新冠肺炎大流行，到2020年5月会有多少人死亡。他们将这一数字与所研究国家的实际报告死亡人数进行比较，计算出大流行导致的过量死亡人数——不管是因为新冠肺炎还是其他原因。

研究人员估计，在这21个国家中，因这场大流行导致的死亡人数增加了20.6万，其中西班牙、英格兰和威尔士、意大利、苏格兰和比利时的每10万人全因死亡人数最高；男性和女性的过量死亡人数相似，男性死亡10.58万人，女性死亡10万人。他们指出，英格兰和威尔士以及西班牙的死亡人数增加最多，每10万人中的过量死亡人数近100，与假设没有发生大流行的情况相比，英格兰和威尔士增加了37%，西班牙增加了38%。

研究报告结论是，21个国家之间的死亡率差异反映了人口特征、应对大流行病的政策、公共卫生系统的准备情况以及以社区和设施为基础的护理系统的范围差异。

研究人员认为，除了遏制病毒传播外，建立综合护理途径，以便为存在长期健康问题的人提供适当的分诊和护理，对于最大限度地减少当前大流行病造成的直接和间接死亡至关重要。他们建议，为了实现这一目标，各国可能需要扩大医疗资源，特别是在医疗和社会保障系统投资不足的情况下。（记者张梦然）