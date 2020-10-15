纳米孔检测法确诊新冠感染者更快捷准确

以色列理工大学生物医学工程学院日前表示，该院研究人员提出了一种新的新冠病毒检测方法，有望为更准确地确诊感染者铺平道路。目前新方法正在进行商业化过程，以期尽快服务于公众。

在常规的新冠病毒聚合酶链式反应（PCR）测试中，专业人员从患者身上采集拭子样本，并用几种化学溶液对样本进行处理，去除蛋白质和脂肪等物质，只提取样本中存在的RNA，即个人遗传物质和病毒（如有）RNA的混合物。然后利用反转录PCR将RNA反转录成DNA并对DNA进行循环增扩，如果样本中含有新冠病毒，通常经过35次循环后便可检测出来。

然而，PCR检测法存在缺陷。主要是在对大型样本主体进行病毒检测时，随着样本数量的增多，出现错误的机会也增加。此外，有时病毒RNA的量太少，导致很难检测出来，容易发生遗漏。

生物医学工程学院院长阿米特·梅勒教授团队提出的方法克服了这些缺点。研究人员认为，利用他们的原创技术，即通过材料上特制的纳米孔方式取代大量样本采集，来分析单个分子寻找病毒，这样可以确保较小的样本量和更高的准确性。在分析过程中，分子在通过电传感器时会发出独特的电信号。同时，除目标分子保持完整外，其他分子会被去掉，从而提高测试的准确性。

研究人员在他们的报告中建议，将这一技术应用于新冠病毒测试，会使检测过程更快捷、更准确。此外，他们的最终目标是让该检测方法易于携带使用，从而减少实验室中的工作量。

梅勒表示，他们已经证明了这一技术可以在整个检测过程中保持病毒原始RNA分子的基因表达水平，如此可获得更精确的分析方法，这点十分重要。（记者毛黎）