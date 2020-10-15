扫码看病、穿越问诊 “健康中国”有了摩登范儿

2017年8月15日的《新闻联播》播报了一条消息：《柳叶刀》把我国医疗质量和可及性进行了全球排名。它让大多数国人第一次以国际的眼光审视自己接受的医疗服务。

这篇权威的全局性报告表明，我国医疗质量从1990年的110位提高到2015年的60位，进步幅度为全球第三。

进步没有在此停滞，一年后，中国再进12位，排名48位。《柳叶刀》在报告中称，中国是医疗水平进步最大的国家之一。

时间走到2020年，中国医疗卫生领域迎来一次百年未遇之大考——新冠疫情肆虐。

中国在短时间内集结4万名医护人员援鄂抗疫；

中国在短时间内形成“四早”和“四集中”的有效救治手段；

中国在短时间内出台规范、标准的诊疗方案，并随疾病认知不断调整；

……

3个多月，7.7万余名患者治愈出院。

以人民为中心，无论在平时还是战时，服务于“健康中国”的中国医疗卫生领域都展现着坚韧不拔的力量。在“十三五”时期，它尤显活力——信息技术手段的加持、5G和人工智能的应用，让中国医疗卫生领域展现新貌，惠及民众。

告别背卡时代，走进扫码看病

“什么是新医院，过去认为要建一个足够大的候诊大厅，恨不能比小礼堂还大，现在两个沙发够用，诊疗、检查的精准预约时间差少于15分钟。”北京医院院长王建业说，信息技术手段正在改变着日常的诊疗。

排队的长龙、拥挤的诊疗室将成为中国医疗卫生服务的“过去式”。

2020年8月，广东省6409万居民获得了一个不一样的二维码，居民凭借这枚“电子健康码”可畅达全省1420家的医疗机构，实现预约挂号、就诊检查、化验取药、支付医保的“一码通用”。

有了“扫码”看病，挂号时像就餐排号一样简便，手机挂号、手机查询叫到第几号，不用苦苦等待；看病时，向医生出示二维码，就诊记录即刻显示到医生电脑上；缴费时扫码支持包括医保在内的各种结算方式……

2015年以来，国家卫生健康委（时为国家卫生计生委）组织开展了改善医疗服务行动计划，提出以互联网+为手段，打造智慧医院。“一码通用”只是智慧医院中的“别致一景”。

告别坐等时代，走进穿越问诊

2019年3月16日，中国人民解放军总医院（301医院）功能神经外科主任医师凌至培主导完成了世界首例5G远程手术，在三亚对北京一位患者实施“脑起搏器”植入。

2019年6月27日，北京积水潭医院院长田伟通过5G网络接入远程手术服务云平台，为嘉兴和烟台的患者同时完成全球首例骨科手术机器人多中心5G远程手术。

2020年9月9日，借助5G和全息投影技术，身在海南的凌至培被“空投”到江苏泰州，穿越2500公里为患者出诊。

高可靠、低时延、大带宽的5G与医疗服务的“碰撞”令人叫绝。人们在惊叹高科技带来的神奇之余，更欣喜地发现，那些在“庙堂之高”的大专家其实触手可及，甚至说穿越就到身边了。

信息技术将为人民服务的医者仁心带给社会大众，尤其在疫情期间更有不俗表现。

“除了4万余名医护人员驰援湖北，依托互联网医院、远程会诊等平台，更多的医生在网上开辟‘第二战场’。”国家卫健委规划司司长毛群安说，例如，广东支援荆州医疗队联合荆州市建设互联网医院，广东15家医疗机构、1300多名医生自愿参加，上线18天总访问量突破10万人次，信息技术带来的穿越问诊突破时间、空间限制，为当地留下一支带不走的医疗队。

此外，“十三五”时期，AI读片、AI医生进乡村、AI眼底筛查……越来越多的科技创新在医疗卫生服务中扎根、发力。（记者 张佳星）