爱看吃播的你，看的可能只是寂寞

心理话

享受美食，是一件让人感到幸福的事。互联网直播兴起后，吃播备受热捧。然而有些主播为赚取流量，以惊人的食量为噱头，用狼吞虎咽的画面吸引眼球。这些所谓的“大胃王”让吃播变了味儿，有关吃播的负面消息频上热搜，遭到如潮的抵制，吃播被贴上了“畸形”“浪费”的标签。

那么，这些偏离了品味美食主旨的“大胃王”吃播缘何“吸睛”？观众看吃播看的到底是什么？

对此，中国科学院心理研究所教授陈祉妍在接受科技日报记者采访时表示，吃播视频的内容，满足了部分观众的心理需求，如缓解压力、替代满足等，适度看该类视频可为他们带来一定的积极影响。可是，过度观看则可能导致部分观众进食过多，进而引发健康问题，还可能导致受众产生消极、逃避等负面情绪，不利于其面对和解决问题。

看吃播满足四种心理需求

陈祉妍认为，观众看吃播，其实是为满足四种心理需求。

首先，观看吃播视频，可起到替代满足的作用，让观众能隔屏“品尝”佳肴。陈祉妍解释道，人类有很强的社会属性，会受到别人行为的影响，这种影响有时会起到示范作用，有时是一种替代满足。“所谓替代就是借由他人行为，体验该行为带来的快感。现在人们多以瘦为美，都很注意保持身材，一些人看吃播是因为自己不能吃，通过看别人吃，间接享受美食。”她说。

其次，观看吃播视频，能在一定程度上缓解观看者的压力。人在疲劳、压力大时，能通过看综艺、电视剧等内容简单的节目减压，吃播也属于这类减压节目。“此外，吃播播主通常不说话，节目中大部分声音是他们的咀嚼音，类似白噪音。”陈祉妍解释道，人在感受不到任何外界刺激时，并不是感到最放松的时刻，反而在适度的感官刺激下，人会比较舒适。白噪音的机理正是如此，在单调的声音环境中，无需动脑，又有一定刺激，有助于放松。

再次，观看吃播视频，能在一定程度上获得某种暗示，或可让原本没有食欲的观众，愿意品尝美食。“有的网友可能本来不想吃东西，或胃口不好，但当看到主播们大快朵颐的场面，受到影响，或许也想多吃一点。”陈祉妍说。

最后，观看吃播视频，能让人获得一种“陪伴感”。据报道，目前我国“空巢青年”人数已达2000万，他们大多远离家乡，独自在大城市打拼。“独居者吃饭时，很喜欢看吃播，他们想让生活变得热闹点儿，就像有亲朋好友陪伴一样。还有人看直播是为了打发时间、排遣寂寞。”陈祉妍说。

合理控制投入的时间和金钱

“虽然部分吃播视频，在内容上有些夸张，更在效果上冲击了珍惜粮食、爱惜食物的基本价值底线，但就吃这件事而言，它其实是非常有生活气息的活动。无论是做饭还是吃饭，都会让人感到充满活力，这会给人带来积极的情绪。”不过，陈祉妍提示道，看吃播视频，也有一定的负面影响，即，如果主播吃的是一些不健康的食品，比如垃圾食品、热量很高的食品等，同时还为其卖力宣传，这就可能诱导观众也去食用，这种负面的引导作用，需要十分警惕。

“在有限的时间内，用这种方式去放松是完全没问题的。但如果用大量的时间去看吃播视频，可能会阻碍一个人真正面对并解决自己的问题。”陈祉妍举例道，“比如，一个人感到孤独、寂寞，甚至有些空虚，那么他真正要做的，是反思自己的生活目标，去充实自己的生活，而不是看直播来消磨时间。”

此外，如果为了寻求代偿去看吃播，也会带来一定的副作用。“比如，有人为了控制体重，想通过看吃播这种方式来控制食欲，这或许能起到一定的作用，但也有风险。”陈祉妍解释道，“也许会适得其反，越看别人吃，自己越想吃，越难控制住食欲。”

那么，观众该如何做，才能避免看吃播视频带来的负面影响呢？

“观众要学会合理控制在看吃播上投入的时间和金钱。”陈祉妍建议道，可以考虑给电子设备设置一个使用时限，这样可以控制看吃播视频的时间。此外，为了防止冲动购买太多食物，观众可进行一些财务方面的规划，来限制过度消费的行为。（记者 陈曦）