贫困人员社保“应保尽保”

一本户口簿、一张社保卡、一份养老金，记录了重庆市渝北区“阿妹”生活的大变样。

60多岁的“阿妹”是一名“外地人”。多年前，“阿妹”来到渝北区古路镇希望村，后与村民郭进源成婚并育一女。户籍不详、不善于交流，“阿妹”一直没有申办户籍，养老保险更是没有着落。多年来，他们家是古路镇出了名的贫困户。

在推进社保扶贫“应保尽保”工作中，渝北区排查到“阿妹”的情况，及时与当地村干部和片区民警取得联系，为“阿妹”办理了户籍和超龄贫困人员的城乡居民养老保险。现在“阿妹”每月可以享受120元的养老金，待遇虽然不高，却是最稳定的生活保障。

社保扶贫是脱贫攻坚的底线工程。对贫困人口中完全或部分丧失劳动能力的人，要由社会保障来兜底。社保扶贫，面对的都是“老、弱、病、残”群体，需要攻克的是贫中之贫和困中之困难题。为打赢脱贫攻坚战，全国社保经办系统十几万干部职工投身到这场战斗中去。

由于经济上的贫困，许多困难群众没有能力参保。为加快落实“社会保障兜底一批”的要求，人社部门先后印发《关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》《关于加快实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保工作的通知》等文件，为解决贫困人员的参保问题打开政策通道。

政策有了，但各地在推行和落实政策的过程中，却遇到了一个大难题：找不到人。

“我们省一些市州属于‘三区三州’重点贫困地区，有的少数民族居民拖家带口随着季节变换不断迁移，深处高山峻岭，很难找到人。”

“我们省不少地方存在贫困户人户分离的情况，有户口却找不到人。”

“贵州是劳务输出大省，在外打工的年轻人常年不在家，手机号码频繁更换，没有途径联系到人，要确定是否参保非常困难。”……

2018年底的数据显示，全国还有1113万建档立卡贫困人员没有参加基本养老保险。如何把惠民政策落实到每一名困难群众身上，成为工作重点。

为此，人社部与国务院扶贫办建立社保扶贫信息共享机制，定期将建档立卡贫困人员信息与基本养老保险联网数据和全民参保数据进行比对，为社保精准参保提供支持。同时，加大部门间信息协同力度，广泛开展跨地区、跨部门的信息比对，解决“找不到人”的问题。

一场大规模的“找人”行动在全国拉开了帷幕……经过努力，截至今年6月底，全国建档立卡贫困人员参保人数达到5917.71万，参保率超过99.99%，基本实现了建档立卡贫困人员应保尽保。今年上半年共为3372.26万困难群体代缴城乡居民基本养老保险费37.48亿元，仅半年代缴完成进度就超过90%。全国超过2935万贫困老年人按月领取基本养老保险待遇。历史上第一次绘制出了全国贫困人员参保的“全景地图”。

“记录一生、保障一生、服务一生”，这是社保经办系统对人民群众的承诺。在全国基本实现贫困人员“应保尽保”，参保率稳定超过99.99%水平后，人社部门没有歇歇脚、松口气。

《关于全力做好2020年建档立卡贫困人员应保尽保工作的通知》提出，持续推进建档立卡贫困人员“动态清零”新目标，对新增贫困人员、返贫人员和新增达到待遇领取年龄的贫困人员，及时为其办理相应手续，做到新增一个，纳入一个；达龄一个，发放一个。

一些省份反映，在推进贫困人员应保尽保过程中，存在部分贫困人员户籍不在本地，难以在建档立卡认定地参保的问题。为此，人社部会同民政部、财政部、国务院扶贫办印发文件，进一步明确由户籍地为符合条件的建档立卡贫困人员办理参保手续、落实代缴政策、发放基本养老保险待遇，建档立卡认定地及时向户籍地推送信息，不让任何一名贫困群众徘徊在社保制度之外。