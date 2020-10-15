少儿足球需要精心呵护

体育的种子要早一 些播撒，体育的幼苗更要呵护好，要引导孩子通过运动享受乐趣、增强体质、锤炼意志，收获成长的礼物和终生的财富

“足球要从娃娃抓起”，怎么抓是个问题。

日前，全国青少年校园足球工作领导小组办公室发布了《3—6岁儿童足球活动负面清单》，7条禁令和1条严控事项都是硬性规定。更早公布的《中国足协青少年训练大纲（征求意见稿）》，则用了不小篇幅详述这一年龄段儿童足球训练的建议要求，多有现实指向。

在儿童足球领域，存在一些群众关切的争议现象。如抱足球做体操的“足球操”，就备受质疑；对于头球和力量练习，也有是否适宜儿童生理特点的顾虑；过大压力的比赛、过高强度的训练、过度量化的考级，也让人对孩子能否通过足球运动获得乐趣、产生兴趣而担忧。

清单对成人化或专业化训练、正式比赛等均明令禁止，运动时长和强度也严格控制；大纲则将该年龄段细分为5岁以下的“启蒙阶段”和6岁开始的“基础阶段”，明确“胜负和射门得分并不是最主要的因素，重在体验快乐”。种种“不可为”与“可为”，都是对群众关切的回应，也是对相关方面的提醒：足球从娃娃抓起，不能揠苗助长，不能流于形式，要抓住兴趣，也要抓得科学。

兴趣是最好的老师，开展儿童足球，首先要让儿童爱上足球。幼童蹒跚追逐、稚拙盘带的视频总能收获点赞，围着小号球门、闹成一团的少儿常能引人驻足，是因为那份快乐真实。对孩子来说，游戏比练习重要，趣味比竞技重要，鼓励比灌输重要。

兴趣也需要正确引导，开展儿童足球，也不必向竞技足球、专业足球看齐，更应向快乐足球、教育足球发力。在传承已久的北京“百队杯”足球赛上，6岁以下年龄组出现过有趣一幕：小球员认真执行教练布置，进行人盯人防守，甚至站到准备主罚任意球的对手身边。看得出，孩子或许还没有完全掌握比赛规则，但能养成专注、投入的心态已值得鼓励。

体育的种子要早一些播撒，从娃娃抓起，是运动项目开展的理想状态。体育的幼苗更要呵护好，要引导孩子通过运动享受乐趣、增强体质、锤炼意志，收获成长的礼物和终生的财富。

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 12 版）