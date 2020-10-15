青岛人员进京须持7日内核酸阴性证明

昨天下午，北京市第169场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，为严密防范疫情输入风险，首都严格进京管理联防联控协调机制已启动青岛方向人员进京的必要管控措施，提示目前在青岛人员近期非必要不进京，确需进京的须持抵京前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。本市要求，目前在京且有14日内青岛旅居史人员，应主动向所在社区、单位报备相关情况，立即进行核酸检测。截至10月13日，本市共确定青岛病例在京密切接触者5人、次密切接触者15人，均已隔离，核酸检测结果均为阴性。

北京市委宣传部副部长徐和建在发布会上表示，根据青岛市通报，截至10月13日24时，青岛市共发现12例确诊病例，目前，青岛将市胸科医院所在的楼山后社区定为中风险区域，全市正在进行大规模核酸筛查。为严密防范疫情输入风险，首都严格进京管理联防联控协调机制已启动青岛方向人员进京的必要管控措施，提示目前在青岛人员近期非必要不进京，确需进京的须持抵京前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”，抵京后严格落实社区防控规定。民航、铁路、公路进京通道将实施有关查验工作，请大家提前做好准备和配合工作。

徐和建表示，目前在京且有14日内青岛旅居史人员，应主动向所在社区、单位报备相关情况，立即进行核酸检测，做好自身健康监测。同时，再次提示广大市民群众，近期如无十分必要建议不要前往青岛，共同筑牢首都安全屏障。

北京市卫生健康委一级巡视员、新闻发言人高小俊通报，根据山东省疾控中心协查信息，截至10月13日，本市共确定青岛病例在京密切接触者5人、次密接15人，经核酸检测结果均为阴性，已落实隔离医学观察措施，目前未见异常。

高小俊提醒，当前全球疫情仍处于持续蔓延状态，国内也出现疫情零星散发的现象，外防输入、内防反弹仍是当前本市疫情防控重点。近14天内有青岛旅行史的市民朋友，请注意做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。高小俊说，对于青岛来京就诊的朋友，在就诊时请主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有无青岛市胸科医院就诊住院史。广大市民朋友要密切关注疫情防控信息，做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，做到疫情防控意识和健康行为不放松。

文/本报记者 解丽 武文娟 蒋若静

重点

社区防控 对入境进京人员实行3次核酸检测

在昨天的新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、市委党建工作领导小组办公室专职副主任田涛介绍了本市入境进京人员闭环管理和集中观察情况。他表示，对入境进京人员要实行3次核酸检测。

田涛介绍，自9月3日北京恢复直航以来，本市已累计启用集中观察酒店34家，共有9437人进入集中观察点,目前，还在观察期内的共2905人。期满已解除观察人员信息均按照目的地推送至本市相关区和其他省区市，继续做好健康监测。田涛表示，北京对入境进京人员实行3次核酸检测。一是在境外远端实施核酸检测等健康筛查措施，持5天内核酸检测阴性证明的才可以登机。二是在入境通关时海关进行健康申报和核酸检测。三是集中观察期满再进行一次核酸检测，结果为阴性的方可按程序解除集中观察。

田涛提示入境进京人员，集中观察期间食宿费用需自理，入住集中观察点后要做到足不出户，按要求测量体温、报告健康状况，如有异常症状和身体不适主动报告。

田涛表示，本市从严从紧做好解除观察后的健康监测。集中观察人员期满前一天，会向本市相关区和外省市“点对点”推送人员信息。对返回本市社区（村）的，为保证个人及社区居民安全，需要继续进行7天健康监测，坚持自测体温，出现异常症状向社区（村）报告并及时就诊治疗。返回其他省区市的，按照当地疫情防控政策要求加强管理。

医疗保障 传染病报告系统覆盖686家机构

为做好秋冬季疫情防控工作，北京采取了一系列措施。高小俊在发布会上介绍，目前传染病报告信息管理系统覆盖全市686家传染病诊疗机构，全市8941家基层医疗机构建立了发热等8种症状的监测报告系统，确定了1014家“哨点”药店，截至10月10日，建成了116个社区卫生服务中心发热筛查哨点。全市大中小学均已纳入疫情防控监测网。

为进一步提升核酸检测能力，在11月底前，全市检测能力将达到60万份/日以上。同时，设有发热门诊的三级综合医院、市区疾控中心和各区综合医院等机构将配备半小时左右的核酸快检设备；朝阳、海淀、丰台、通州、延庆等区将装备移动检测实验车，提高机动检测能力。目前，本市统筹推进14家市属医院17个院区的发热门诊提升改造，改造完成后发热门诊诊室由40间增加至97间，预计单日最大接诊能力由2600人次增加至7400人次。本市还对11类防护物资和多种消杀产品进行动态储备监测，各类防护物资储备量满足医疗机构30天满负荷运转的需求。

在流感疫苗接种方面，今年10月—11月本市已陆续开始为广大中小学生和60岁以上户籍老人开展流感疫苗集中免费接种。同时全市设立了480家自费流感疫苗接种点，有接种意愿的个人可在2021年2月底前预约接种。市卫生健康委呼吁广大市民分别按照统一组织和提前预约方式合理安排接种时间，不要多点预约。

机场保障 国际航班处置区共采样255个环境样本

北京首都国际机场股份有限公司副总经理赵莹昨天在发布会上透露，从9月3日首都国际机场国际客运航班恢复直航以来，截至10月13日，共有50架次进港航班停靠在T3-D处置专区，保障进港旅客7199人次。

为了尽可能减少接触带来的交叉感染风险，进港航班停靠处置专区T3-D内所有旅客乘坐的电梯内都采用了无接触式按钮，手指悬停在传感器上方就可使用电梯；旅客卫生间内都配置了感应式出水龙头、洗手液器和出纸盒，方便旅客使用。“目前，‘无接触’服务已经逐步覆盖到了旅客在首都国际机场出行的全流程，比如自助值机、自助行李托运、“刷脸”登机以及无接触点餐、购物和支付等。“赵莹说，旅客还可以通过“刷脸”查询航班信息、登机口、座位号，并根据实景地图、平面地图的引导前往登机口。

赵莹透露，在T3-D整体疫情防控方面，旅客区域的地面每4小时常规消毒一次，卫生间及所有设备设施每2小时常规消毒一次。在每一架国际航班进港后，都会对旅客途经区域的地面及旅客使用的所有设备设施重点进行“一航班一消毒”。为了确保旅客的出行安全，现阶段，首都国际机场每周都会请专业机构对T3-D进行一次全面的环境核酸检测，采样点位覆盖旅客接触较多的扶手、柜台、座椅、卫生间、流调区和采样区等旅客区域和服务设施，以及楼内空调风管、出风口等，每次采样样本超过50个。自9月3日国际客运航班恢复直航以来，T3-D共计采样了255个环境样本，所有样本检测结果均为阴性。

恢复直航 直航入境航班50架次 九成为中国公民

在昨日的发布会上，北京出入境边防检查总站副总站长吉利霞表示，自9月3日恢复直航以来，北京边检共查验直航入境国际航班50架次，旅客7199人次。从客流构成看，九成旅客为中国公民。

吉利霞指出，自9月3日首个第一入境点国际航班返回首都机场，分流航班稳妥有序地陆续恢复直航北京。从航线分布看，已有来自柬埔寨、巴基斯坦、泰国、奥地利、丹麦、希腊、瑞典、加拿大等8个国家的9条国际航线从首都机场口岸入境；截至目前，北京边检共查验直航入境国际航班50架次，旅客7199人次。从客流构成看，九成旅客是中国公民；外国旅客虽仅占一成，但较恢复直航前增长近4倍，主要入境目的是就业、会议、访问、探亲。从日客流量看，入境直航航班日均2架次，日均载运旅客200人左右；如果将港澳台方向入境航班包括在内，目前每日入境旅客规模基本都控制在500人以内，严格落实了首都严格进京管理联防联控协调机制有关航班管控政策。

文/本报记者 解丽 武文娟 蒋若静