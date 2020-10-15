“景观禁用自来水”需要堵疏结合

根据日前发布的《北京市节水行动实施方案》，北京市将加强再生水、雨水等非常规水的多元、梯级和安全利用，因地制宜完善再生水管网及加水站点、雨水集蓄利用等基础设施。住宅小区、单位内部的景观环境用水和其他市政杂用用水，应当使用再生水或者雨水，不得使用自来水。（10月14日《北京青年报》）

我国水资源十分紧缺，水资源人均占有量不足2200立方米，仅为世界平均水平的25%。以北京为例，每年形成的水资源量平均只有21亿立方米，而年用水总量达36亿立方米。面对巨大的用水缺口，必须大力推进节水型社会建设，走量水发展道路。

对于业主来说，小区水景观是一道靓丽的风景，殊不知，也是耗水的巨大“黑洞”。上海海洋大学做过的一项课题研究显示，小区景观水体普遍面积不大，水位较浅，水体流动性差，导致水生态系统脆弱，自净能力差，藻类大量繁殖，只能通过不断换水改善水质。以20米长、20米宽、0.5米深的普通水池来计算，换一次水需要200吨。尤其到了夏天，往往每隔十多天就要换一次水，消耗掉数百吨水资源。一些高档小区修建的大型人工湖、人工小溪，换上一次水可能就要消耗掉上千吨水。即使是生态维护得较好的景观水体，补充池水自然蒸发的水量也不少。

自来水是经过净化、消毒后供人们生活、生产使用的。早在2006年起实施的国家标准《住宅建筑规范》，就明确规定“人工景观水体的补充水严禁使用自来水”。不过，一些小区的开发商和物业为图省事，仍擅自将自来水作为景观补充水。要想“景观禁用自来水”成为共识、落到实处，还需要堵疏结合。

堵疏结合意味着，既要明确相应罚则，也要指导科学用水。一方面，各地应完善立法，加强执法，给“景观禁用自来水”架起“高压线”，使之成为不可逾越的红线。例如，北京市在2012年7月1日起施行了《北京市节约用水办法》，针对住宅小区景观用水进行专门规定。

另一方面，有关部门在指导开发商规划建设小区时，应将对雨水的利用考虑进去，使用废水、污水处理后的再生水，不仅成本低，而且有助于改善生态环境，也应成为景观用水的发展方向。