防治血栓，拒绝被“栓”，让生命动起来
——江苏省人民医院开展“世界血栓日”义诊健教活动
2020年10月13日是第七个“世界血栓日”，静脉血栓栓塞症是全球第三大最常见的心血管疾病，但公众认知却很低，为提高广大病患及家属对静脉血栓栓塞症的认识，普及静脉血栓栓塞症的防治知识，江苏省人民医院血管外科联合医院医务处、护理部、宣传统战处、健康管理科于2020年10月13日在门诊举行了主题为“栓不住，动起来”的世界血栓日义诊健教活动。
静脉血栓栓塞症形成没有明显症状，栓子的脱落更是无声无息。然而，一旦栓子脱落就可能随血流到达肺部，阻塞血管，发生非常凶险的肺栓塞，严重者可在1~2个小时内死亡，且度过危险期的患者中依然存在致死性肺栓塞的复发风险。
数据显示，每静坐一个小时，患深静脉血栓形成的风险就会增加10%，坐90多分钟会使膝关节血液循环降低50% 。这就意味着那些久坐不动的办公室人群也处于风险当中。针对这个群体，血管外科章希炜主任建议：“积极主动参与运动锻炼，可以有效的减少血栓风险。对于那些长时间处于制动状态的人群，比如驾车或乘飞机进行长途旅行，在办公桌前久坐，尤其是膝关节保持长期弯曲的人群，建议他们花一点时间站起来，伸展腿部，最好在附近走动一下，这对恢复正常的血液循环非常重要”。另外对于住院、手术和肿瘤患者等静脉血栓栓塞症的高危人群，章希炜主任建议：“因病需要卧床的患者，主动活动下肢也非常必要，可以有效降低院内肺栓塞的发生。”
VTE的防控在我国才起步，需要医生和护士共同协调实施，此次“栓不住，动起来”大型义诊健教活动，真正的带动了广大患者及家属对血栓类“隐形”疾病的重视，更多地了解静脉血栓的风险，最大程度上防治静脉血栓，减少血栓发生。（江苏省人民医院供稿 姜海英 章希炜）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn