小药药携手华北制药发起“寻找最美药店人”活动圆满收官

近日，由小药药携手华北制药，深圳轻享健康共同发起的“寻找最美药店人”特别活动圆满收官，1000多名药店人踊跃积极参加，一张张鲜活的工作场景照片，一个个暖心的故事展现了药店人面对疫情的必胜决心和信心，以及复工复产后，坚守服务社区的服务精神。

致敬一线药店人 千余人报名参选

疫情期间，广大药店人加班加点、日夜守候，在抗疫一线、向焦虑的顾客解释、安抚社区居民心情，排除重重困难，为慢病患者上门送药……这些已成为很多药店人的日常。守护健康，传递希望，在疫情面前，正是药店人用这样的点滴行动构筑起人们身边的抗疫堡垒。随着复工复产的稳步开展，广大药店人继续坚守社区，为居民提供健康保障。

一位入围的“最美药店人”的湖南药店老板表示，“我在村里开药店十多年，这次疫情期间也一直开门营业，就是希望能让周围百姓能买到药、买到防护用品，很荣幸能够入围这次评选”。 无独有偶，武汉药店人阮某向突破重重困难，舍下家人，从被封城的家乡毅然决然想方设法赶往疫情最严重的武汉，从大年初二开始，在店员休息的情况下一直坚守岗位到4月复工，其间任劳任怨的回答顾客咨询，安慰顾客的不安心态，甚至送药到小区，无怨无悔。 他还给同事打气说“国有难、召必回，战必胜！现在的武汉需要我们”。

据悉，所有参与并入围“寻找最美药店人”活动的药店人均可享受小药药一年一度的大型促销活动“药采节”的优惠政策。最终投票评选出了top10最美药店人，可获得由小药药和华北制药、深圳轻享健康共同为他们定制的专属大礼包，瓜分万元现金券大奖。

小药药携手广大药店人 助力社区秋冬防疫

该活动负责人表示，此次活动旨在发现更多普通却不平凡的药店人，挖掘他们身边的暖心事迹，展现他们的作为与奉献，共同传递希望和爱。通知活动准备了大量礼品和优惠券回馈广大药店人，向长期坚守和服务在城市、社区一线的药店人致敬。

随着秋冬季来临，药店作为社区防护的重要一环，也将持续发挥重要作用。小药药公司将继续义无反顾发挥优势，整合资源，积极做好防控物资的储备和供应，持续助力药店人应对秋冬疫情防控工作。