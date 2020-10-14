传承好家风 廉洁印我心

近期，成都市新都区第二人民医院为倡导党员干部传承“好家风”，弘扬党的优良传统，开展了第四届片区医共体“传家风、立家规、树新风”艺术创作征集活动，此次活动充分利用紧密型医共体平台，联合片区4家基层医疗机构和5家“两新”组织（民营医院）开展，活动围绕“重温家规、家训，反映文明的家风、党风、政风、社风，弘扬中华民族道德文明新风尚，宣扬新时代党风廉政建设”等相关内容，征集摄影作品和书法作品，把身边的家风传承、廉洁清风化为笔墨情韵，把逆风向前、英勇奋战的身影定格为感人瞬间，借作品之美，扬家风之善。

此次活动征集摄影作品45幅，通过作者独特的视角，展示了抗疫先锋、乡风民俗、家庭和谐、尊老爱幼、秀美家园等精彩瞬间，弘扬了向上向善向美的文明新风尚。活动征集廉洁格言书法作品36幅，作品内容包括家书家训、廉洁诗句、廉洁格言等，作品涵盖了中国书法的楷书、隶书、草书、硬笔等多种艺术风格。

此次活动评选采取投票和专家评审相结合的方式，投票环节共计浏览量18万多次，总投票3万多次，通过投票调动了干部职工传承“好家风”，宣传“好家风”的积极性，扩大宣传深度与广度。参选作品最终经过专业严格的审核，认真评比，共甄选出优秀作品18幅。

医院希望通过这种传统的方式传承中华文化，弘扬家风力量。以墨宝之香，化家风力量于无形；以摄影作品强大感染力，书法作品独有的熏陶教育功能，引导广大党员干部提升人文修养和精神境界，自觉修身慎行、怀德自重、清廉自守，积极传承和践行优良家风家训，把家风建设作为砥砺品行、干事创业的“必修课”，不断培育良好家风，营造风清气正的政治生态，带动党风政风院风，引领社会风气。（成都市新都区第二人民医院供稿 廖靓）