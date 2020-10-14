市场监管总局：每日优鲜售襄阳沃江源食品产香辣山药片等7批次样品不合格

人民网北京10月14日电（董童）13日，国家市场监总局于官网发布的《关于7批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）提出，近期市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取食用农产品、食盐、食糖、方便食品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、水产制品、冷冻饮品、糖果制品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等16大类食品465批次样品，检出其中食用农产品、方便食品、薯类和膨化食品、蜂产品等4大类食品7批次样品不合格。发现的主要问题是检出微生物污染、兽药残留超标等。

其中，北京每日优鲜电子商务有限公司在每日优鲜（手机APP）销售的、标称四川省成都蜀道香食品有限公司委托湖北省襄阳沃江源食品有限公司生产的香辣山药片，大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

监督抽检不合格食品具体情况通告如下：

微生物污染问题

北京每日优鲜电子商务有限公司在每日优鲜（手机APP）销售的、标称四川省成都蜀道香食品有限公司委托湖北省襄阳沃江源食品有限公司生产的香辣山药片，大肠菌群检验结果为130CFU/g；35CFU/g；80CFU/g；50CFU/g；15CFU/g ，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=10CFU/g，M=100CFU/g。检验机构为宁波海关技术中心。

浙江省麦德龙商业集团有限公司宁波鄞州商场销售的、标称上海隍滴进出口有限公司进口的、嘉珍食品有限公司生产的贾珍芝士蘑菇方便面（原产国：马来西亚），菌落总数检验结果为13000CFU/g；65000CFU/g；65000CFU/g；17000CFU/g；19000CFU/g，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=104CFU/g，M=105CFU/g。检验机构为宁波海关技术中心。

兽药残留超标问题

淘宝网亲亲美味家（经营者为黑龙江省齐齐哈尔市克山县宝乐食品超市）在淘宝网（网店）销售的、标称安徽省宿州市晴骏商贸有限公司委托山东六月荷食品有限公司生产的百花蜂蜜、土蜂蜜，氯霉素检验结果分别为0.392μg/kg和0.344μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的不得检出。检验机构为深圳海关食品检验检疫技术中心。

河南大哈实业股份有限公司金水区幸福城分公司销售的、来自河南省郑州市小丁水产商贸有限公司的鲈鱼（活体），经河南省产品质量监督检验院检验发现，其中恩诺沙星检验结果为242.1μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。河南大哈实业股份有限公司金水区幸福城分公司对检验结果提出异议，并申请复检；经河南省口岸食品检验检测所复检后，维持初检结论。

山东省济南佳乐家超市有限公司中铁建国际城超市销售的、来自山东省潍坊市诸城市华宝食品股份有限公司的猪前肘（猪肉），经山东省食品药品检验研究院检验发现，其中恩诺沙星检验结果为241μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。山东省济南佳乐家超市有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经青岛市产品质量监督检验研究院复检后，维持初检结论。

安徽永辉超市有限公司肥东新城吾悦广场分公司销售的、来自安徽省合肥瑶海区车邦顶水产品商行的鳊鱼，恩诺沙星检验结果为130μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为合肥海关技术中心。

通告提出，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、黑龙江、上海、浙江、安徽、山东、河南、湖北、四川等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。