“双节”假期  中国向餐饮浪费说“不”

“顾客您好，这是我们的光盘奖励，您可以在一个月内到店兑换一份免费的玫瑰冰粉。”10月7日中午，在贵州省贵阳市的一家餐厅内，市民郑女士刚刚与朋友3人结束用餐，一位餐厅服务人员便走到餐桌前，送来一张甜品兑换券，以此奖励郑女士等人的光盘行动。

“以前服务员上菜时，每份小菜都是满满一大盘子，而这次‘十一’假期，餐厅提供的小份菜都只有原先分量的一半，吃完还能自由添加，这样的做法值得推广。”当谈及为何能够收获“奖励”时，郑女士认为，这与餐厅改变服务模式不无关系。

习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示后的一段时间以来，全社会积极响应，努力践行。尤其是在刚刚结束的中秋、国庆“双节”长假中，社会各界从树立节俭意识、强化宣传引导、改进餐饮服务、综合治理浪费等方面着手，踊跃争做“节俭养德、抵制浪费”的践行者、引领者和监督者，“舌尖上的节俭”正成为社会新风尚。

齐心协力 客商共节俭

艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德。但近年间，受超前消费、提前消费、高消费等影响，餐饮业中的粮食浪费现象频发。“有时，餐饮经营者为了追求利润最大化，经常鼓励消费者多点菜多加菜，这往往会引发浪费。”中国农业大学教授朱启臻在接受本报采访时说。

在“厉行节俭，反对浪费”的倡导下，记者发现，今年的“双节”餐饮消费热潮更显理性温和。更多消费者开始主动量力而“食”，商家也纷纷推出新服务策略，客、商双方以实际行动共同杜绝“舌尖上的浪费”。

“双节”黄金周，在新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄村的一户农家乐院内，饭菜的香味扑面而来。端上餐桌的不少餐盘，明显比平时小了一大圈，过去一份份大盘菜，现已变成了“小盘菜”。

“新疆大盘菜菜码大的风俗由来已久，过去，客人有时吃不完，打包带走又嫌麻烦，多多少少引发了一些浪费问题。”农家乐负责人张亚超表示，今年黄金周，他们特意将“大盘菜”改成“小盘菜”，价格也相应调低，这既便利了用餐人数较少的食客，还有效避免了粮食浪费。

“勤俭节约，中华美德，自成意境”“节约粮食，杜绝浪费”“节约光荣，浪费可耻”……走进河南省郑州市康宁街好彩猪肚鸡火锅店，倡导文明用餐的公益广告和宣传海报随处可见。每当顾客点餐时，餐厅服务员都会友善提醒：按需点餐，切勿浪费。

好彩猪肚鸡联合创始人柴世余告诉本报记者，为了更好践行节俭理念，餐厅将按需点餐原则深入到服务中，从点餐开始规避浪费问题。“顾客在点火锅菜品时，我们服务员会事先提醒客人少点一些，并且鼓励点小份菜，不够吃可以随时加。许多顾客都很支持，长假期间，点小份菜的顾客数着实增加不少。”

“双节”假日，月饼生产商也走起了“节俭”路线，主动调整变化，今年的月饼市场故而呈现出分量“大瘦身”、兴起节俭风等特点。

在许多电商平台，记者看到，众多品牌今年都推出了远远小于过往的“迷你月饼系列”，单个月饼重量基本在30克至50克之间。在天猫平台，有购买了“迷你月饼”的消费者评论道：“相较于100克重的大月饼，这种‘迷你月饼’可谓小而精致，几口就能吃完，根本不怕浪费。”

月饼过度包装造成的资源浪费问题也开始得到有效缓解。根据《2020年中国月饼行业发展趋势》报告显示，2020年月饼包装形式呈现简约、环保和文化内涵等特点，包装理念以“轻装”为主，“华丽礼盒风”也已不再常见。

在全社会大力倡导勤俭节约风尚的带动下，餐饮消费者也开始回归理性，注重实际，不再盲目攀比，不再进行“面子”“排场”消费。

“以前，客人粮食浪费的案例有很多，特别是请客吃饭的时候，有的人为了‘面子问题’，便把特色菜品全都点一遍，有的菜品是一筷子没动就剩下了。” 柴世余说，“今年‘十一’假期，浪费问题可以说是大有改观，许多顾客不用我们提醒，便会有意识地按量点餐，吃不完的也会打包带走。”

10月9日，电商平台叮咚买菜发布《2020“十一”线上买菜消费大数据报告》显示，在反对浪费风气影响下，平台推出的‘一顿吃光’系列菜品，受到了许多家庭的欢迎，黄金周期间销量较上月环比上涨近120%。

“作为消费者，一定要注意摒弃一些糟粕观念，比如说攀比心理。同时，还要注意转变消费观念，真正做到以节约为荣。假如全社会都开始光盘行动了，那么餐饮浪费的现象自然就会减少。”朱启臻说。

“节味”不淡 节约成风尚

思想决定行动，行动养成习惯。事实上，“双节”期间餐饮浪费现象大有改观，恰恰源自于全社会对“厉行节俭、反对浪费”风尚的观念认同，而这离不开相关部门对勤俭新风不遗余力地规范引导。

“采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。”“双节”前夕，各地各部门采取有力举措，加大宣传教育力度，倡导合理、健康的饮食文化，不断探索真实有效的引导办法。

“双节”前夕，9月29日，国务院食品安全办联合商务部等6部门共同举办“提升餐饮质量 制止餐饮浪费”主题活动，以此强化部门协调联动，共促勤俭新风。国务院食品安全办主任张工在活动中指出，餐饮企业要强化落实主体责任，把提升餐饮质量、制止餐饮浪费融入到食材采购、储存管理、加工制作、消费服务、外卖配送全过程，积极推行菜单标注菜量。同时，餐饮业要发挥行业自律作用，将保障餐饮质量安全、反对餐饮浪费纳入示范餐厅等创建活动。

教育部也在节前结合部门职责和工作实际，研究出台了《教育系统“制止餐饮浪费 培养节约习惯”行动方案》，要求通过广泛开展教育宣传、大力培育校园文化、提升食堂管理水平、创新使用科技手段、建立健全制度体系等行动，坚决制止学校餐饮浪费行为，切实培养青少年勤俭节约习惯。从中小学到高校，各方积极落实，创新管理思路，因校制宜，制定出针对性、操作性、实效性强的举措。

“同学，请爱惜粮食，不要浪费。”临近“十一”假期，在厦门理工学院食堂内，突然多了一群身穿“黄马甲”的志愿者，不断提醒师生按需点餐、文明用餐。原来，为带动全校师生自觉养成餐饮节约风尚，学校特意组建了志愿者队伍。“有时候，餐饮浪费并不是故意造成的，而是因为不够在意，有了志愿者的提醒，我自己更会注意节俭用餐。”大四学生张宁珊说。

严防“节日病”，逢节早提醒。地方政府也出台了行动方案。

9月24日，河北省出台《河北省人民代表大会常务委员会关于厉行节约、反对餐饮浪费的规定》，这是专门聚焦治理餐饮浪费的省级地方性法规。《规定》重点从立法目的和原则、政府及各部门职责、餐饮主体行为规范、监督检查和法律责任等方面作了规范，具有极强的针对性。《规定》还对网络“吃播”行为严加监管，明确禁止制作、传输、传播假吃催吐等铺张浪费的行为。

在杜绝粮食浪费过程中，餐饮行业自省式行动也未曾缺席。近期，中国商业联合会等4家协会联合美团点评就制止浪费问题向餐饮行业发布倡议书。倡议提出，各餐饮单位要进一步创新宣传手段，利用公众号、小程序、直播等方式，将厉行节约的行动推向深入；商户在顾客点餐环节应履行提醒义务，对易造成浪费的自助餐行为建立惩戒机制；清晰地公示菜品的分量等信息，方便顾客挑选，避免因点餐误解与信息误导造成食品浪费。

尽管各地都在提倡风清气正节俭度假，但专家建议，若想根治粮食浪费问题，中国还应加强食物浪费立法，以法律方式改变餐饮消费陋习。

全局思维 多环节治理

诚然，中国粮食生产已实现了“十六连丰”，“中国饭碗”也端得愈加牢固，国民饮食质量也从“吃得饱”向“吃得好”转变。但日趋复杂的国际形势提醒我们，对待粮食问题，必须要有高度的危机意识。所以，除了紧抓餐饮消费端，杜绝粮食浪费现象，还要依托全局思维，提升治理有效性。

事实上，除消费环节之外，粮食收购、储存、运输、加工等多个环节中，可避免的损耗浪费仍旧存在，甚至个别环节还较为突出。朱启臻举例解释道，有些地方过分追求生产效率，进而导致农作物收割精准度不高。

在“双节”来临之际，除了在“舌尖”上节粮减损外，有关部门还在推进多环节全链条系统治理粮食浪费方面统筹布局。这既是新形势下保障国家粮食安全和增加粮食有效供给的迫切需要，又是加快建设资源节约型环境友好型社会的重要举措。

9月中旬，国家粮食和物资储备局发出《关于创新举措加大力度进一步做好节粮减损工作的通知》，提出要继续加强体系建设，全方位打通节粮减损的链条，切实守住管好“天下粮仓”。具体来看，《通知》提出，要大力实施“优质粮食工程”，发挥粮食产后服务中心为种粮农户提供清理、干燥、收储、加工、销售等服务的积极作用，推动节粮减损，为实现“优粮优储”奠定基础。这对于建立全国粮食仓储系统的质量监控体系以及对陈粮处理和轮库进行系统化管理都指明了方向。

紧跟科技创新潮流，应用新技术成果也成为节粮减损的新手段。10月1日，在黑龙江北大荒农垦集团九三分公司，17台大豆收获机车正列队前行，这批采用卫星定位系统的世界上最先进的机械，只需轻按一下按钮，就可以实现田间作业的自动导航驾驶，一小时就能完成1000亩的收获作业，高效保障大豆作物“颗粒归仓”。

谷物蛋白、米糠油、生物材料等新型加工设备开始受到越来越多食品加工企业的欢迎。“十一”期间，为做好新米上市准备，江苏省淮安市的一家粮油食品公司采购了一批干式分层分离机，新型设备一改传统稻谷加工过程中挤压、摩擦的研磨方式，而是采用切削、自由落体式摩擦，每100斤稻谷就可以提高出米率5%左右。

为营造全方位杜绝浪费的社会风气，黄金周期间，许多地方还积极推动绿色厨房、绿色加工间建设，促进餐饮生产在食材加工过程中即可最大化避免浪费。“‘十一’期间，我们积极引导厨师将菜根、萝卜皮等加工成小菜免费赠送给消费者。这样一个简单的再利用过程，可以做到节能降耗，减少浪费。”山东省济南市饭店业协会秘书长赵军指出。

“重拾勤俭美德，对整个社会形成节俭风气，具有非常重要的意义。”朱启臻说道。

图片说明：

图①：甘肃武威市天祝县的藜麦生长正旺。10月11日，一位村民将成熟的麦穗选入篮中。

赵世鹏摄（人民视觉）

图②：“十一”假期前，新疆乌鲁木齐市一家餐馆工作人员张贴倡导文明就餐的宣传海报。

张秀科摄（人民视觉）

图③：9月29日，从山西太原开往重庆的K689次列车餐车里，摆放着“人人光盘”的提示牌。

郑 伟摄（新华社发）

图④：10月9日，湖南嘉禾县塘村镇王梓岗村学校开展课外科普实践活动，培养学生热爱劳动、勤俭节约的好习惯。

黄春涛摄（人民视觉）

制图：潘旭涛