武汉方舱医院变回体育馆

10月4日，一场特别的篮球比赛在湖北武汉举行——在2020姚基金慈善赛上，篮球选手、文娱明星与抗疫医护人员同场竞技，为7000多名现场观众奉献了精彩的篮球盛宴。

更具标志性意义的是，这场慈善赛的场地就在曾经作为方舱医院的武汉体育中心。方舱医院变回体育馆，运动的快乐重新回到中国人的生活——刚刚过去的国庆中秋长假，武汉体育中心的“变身”成为中国疫后强势复苏的一面镜子，吸引了全世界的目光。

体育赛事重燃、体育旅游升温、体育消费回暖、体育活动扎堆……体育归来，彰显了中国的自信和活力。

赛事丰富 看台开放

10月12日上午，在北京某高校就读的大三学生付航和宿舍好友一起，等待着2020英雄联盟全球总决赛门票登记系统的开启。

“去年在电脑前看到FPX战队夺冠时，大家都激动得流泪了。今年总决赛在上海举行，希望在现场见证中国战队捧起冠军奖杯。”付航说，虽然“中签”的概率不大，但到现场感受电竞比赛的气氛，为中国战队加油助威，是自己和很多小伙伴的心愿。

因疫情防控需要，今年的英雄联盟全球总决赛此前未开放观众入场，这也让很多像付航一样的电竞爱好者望眼欲穿。近日，赛事主办方宣布10月31日在上海浦东足球场举行的决赛将开放6000多个观赛席位，并通过预约登记摇号的方式免费发放。系统开放仅4个小时，登记人数便超过百万。

有序恢复体育赛事和活动，让观众逐步回到赛场，是拉动消费、推动经济和社会发展的重要手段。随着疫情防控进入常态化，中国民众对观看体育赛事和参与体育活动的需求日趋强烈，各地也在确保安全的前提下重启赛事、重开看台。

从10月16日开始，中超联赛第二阶段将继续在苏州和大连两地举行。据中国足协介绍，第二阶段比赛将简化球迷入场程序，也将开放更多球迷到赛场观赛助威。与此同时，新赛季的CBA联赛也将于本周末在浙江诸暨打响。

大型体育赛事相继上演，是中国经济社会生活逐步恢复的缩影。而在国庆中秋长假期间，一系列商业性、群众性体育赛的举行，更是为人头攒动的长假增添了活力。

长假期间，多地主打“体育牌”，通过体育赛事的举行丰富民众生活、吸引游客光临、促进体育消费。在广西柳州，连续举办了9年的国际水上狂欢节如期举行，各类水上运动营造了热闹的节庆氛围；在北京，第八届北京国际风筝节国际风筝线上邀请赛暨首届中国风筝锦标赛在园博园上演，传统风筝赛、竞技风筝赛以及风筝展览和制作活动吸引了全国20多个省区市的风筝高手参与；在新疆，上百场体育赛事和全民健身活动让当地群众在运动的快乐中度过长假。

健身热潮 消费亮眼

长假最后一天，北京市民乃明带着妻子和儿子来到北京朝阳体育馆。在羽毛球场上，一家三口挥动球拍，笑声阵阵。

“假期前几天体育馆闭馆休息，儿子一直吵着要来打球。5号刚营业，我们就预约了场地。”乃明说，这个假期家里不仅添置了新的羽毛球拍，为了宅家也能锻炼，还从网上淘来了网红游戏“健身环大冒险”，一家人玩得不亦乐乎。

新冠肺炎疫情的暴发让越来越多的国人意识到了健康和运动的重要性。长假期间，更多中国人走出家门，参与全民健身运动。

在武汉体育中心，除了精彩的篮球赛事外，羽毛球等场馆也在多轮消杀之后重新对外开放。长假期间，体育中心组织了全民健身赛事、运动体验和培训、体育文化与艺术展览等多项活动，几乎每个时段的预约都满满的。武汉市民的自信笑容让不少外媒感慨，蓬勃发展的武汉又回来了。

在全民健身热潮的推动下，体育消费在长假期间数据亮眼，蛰伏许久的体育产业看到了复苏的曙光。

数据显示，8天长假期间，中国批发零售业日均销售收入同比增长14.1%，实物消费市场交易持续活跃。其中，体育用品及器材销售收入同比增长114.6%，俨然成为消费市场的一抹亮色。

为了促进体育消费，各地通过举办体育节庆活动、发放体育消费券等“组合拳”，吸引民众和游客参与。

在旅游方面，体育旅游在长假旅游中扮演了重要角色。在位于“雪都”阿勒泰地区的新疆可可托海国际滑雪场，今冬“首滑”已经上演。来自全国各地的滑雪爱好者齐聚阿尔泰山下，释放冰封已久的冰雪热情。而在热浪依旧的海南海口，沙滩足球节系列活动吸引了两万多名市民和游客观赛、参与，带动旅游等行业消费近300万元。

体育电影也在国庆中秋长假期间火了一把。据国家电影专资办发布的数据显示，10月1日至7日，中国女排题材电影《夺冠》票房达6.10亿元。截至10月12日，《夺冠》的票房已突破7亿元。不少体育爱好者走进电影院，在电影中重温中国女排的夺冠历程，女排精神再度成为长假期间热议的话题。

政策助力 全民参与

长假期间，体育领域百花齐放。政策的支持与定向，更是为全民健身和群众体育的发展注入动力。

10月10日，国务院办公厅发布《关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》（以下简称《意见》），旨在健全促进全民健身制度性举措、解决群众“健身去哪儿”难题。就挖掘存量建设用地潜力、提升建设运营水平等全民健身场地建设的痛点，《意见》提出了诸多新举措。

例如，对于场地建设，《意见》明确将制定并向社会公布可用于建设健身设施的非体育用地、非体育建筑目录或指引；对于场馆开放，《意见》提出支持体育场馆向社会免费或低收费开放，并挖掘学校体育场地设施开放潜力；对于社区体育，《意见》提出，要打造线上与线下比赛相结合、全社会参与、多项目覆盖、多层级联动的“全国社区运动会”，发挥社区体育赛事的积极作用。

在近日举行的国务院例行政策吹风会上，国家发展改革委社会发展司司长欧晓理介绍，“十三五”时期，国家发展改革委累计安排中央预算内投资100多亿元，支持全民健身中心、县级公共体育场、社会足球场建设，项目个数超过5700个；“十四五”时期，将继续通过强化规划引领、加大资金支持、优化发展环境等一系列“组合拳”，建设更多老百姓身边的健身场地。