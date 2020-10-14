浙江四类塑料制品禁限使用

本报杭州10月13日电 （记者窦瀚洋）近日，浙江省发改委会同省生态环境厅等九部门联合印发《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》，将重点聚焦不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装4类塑料制品污染，分步骤、分领域禁止、限制使用相关塑料制品。

浙江省发改委相关负责人介绍，以不可降解塑料袋的使用为例，《实施办法》要求，到2020年底，杭州、宁波、绍兴建成区的商超零售场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止使用不可降解塑料袋；到2023年底，全省县城以上建成区的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。

针对网购带来的快递包装污染，浙江将围绕标准化、减量化和可循环对快递塑料包装进行治理，在行业内全面推广应用“瘦身胶带”和免胶带纸箱，到2020年底，按照规范封装操作的比例、符合标准的包装材料应用比例均达95%以上，45毫米以下“瘦身胶带”封装比例达90%以上；到2023年底，全省邮政快递网点将禁止使用不可降解塑料胶带。

据悉，浙江省生态环境厅将会同浙江省发改委等部门开展塑料污染治理督促检查联合专项行动。此外，浙江还将积极推行生态环境保护综合执法，加大对废塑料加工利用企业的日常环境监管力度，持续推进废塑料加工利用行业整治。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 14 版）