世卫组织总干事强调——应通过精准防控措施防止疫情蔓延

本报布鲁塞尔10月13日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织总干事谭德塞在10月12日的记者会上再次强调，群体免疫只能通过接种疫苗实现，一些人讨论的通过感染病毒实现群体免疫既不科学，也不道德。

谭德塞说，群体免疫是一个与疫苗接种相关的概念，指通过接种疫苗达到最低限的免疫水平，达到保护人们的目的。比如必须有95%以上的人口接种麻疹疫苗，才能实现对麻疹的群体免疫，保护剩余5%没有接种疫苗的人免受侵害。而脊髓灰质炎要实现群体免疫，则需要80%的人口接种疫苗。

谭德塞强调，群体免疫只能通过接种疫苗实现，而不是让人们暴露在病毒之下。在公共卫生史上，从未将群体免疫当作应对疫情的工具，通过群体免疫应对新冠肺炎疫情在科学和伦理上都存在问题。谭德塞强调，新冠肺炎主要通过密切接触传播，应通过精准防控措施防止疫情蔓延。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 16 版）