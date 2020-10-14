世卫组织总干事强调——应通过精准防控措施防止疫情蔓延
本报布鲁塞尔10月13日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织总干事谭德塞在10月12日的记者会上再次强调，群体免疫只能通过接种疫苗实现，一些人讨论的通过感染病毒实现群体免疫既不科学，也不道德。
谭德塞说，群体免疫是一个与疫苗接种相关的概念，指通过接种疫苗达到最低限的免疫水平，达到保护人们的目的。比如必须有95%以上的人口接种麻疹疫苗，才能实现对麻疹的群体免疫，保护剩余5%没有接种疫苗的人免受侵害。而脊髓灰质炎要实现群体免疫，则需要80%的人口接种疫苗。
谭德塞强调，群体免疫只能通过接种疫苗实现，而不是让人们暴露在病毒之下。在公共卫生史上，从未将群体免疫当作应对疫情的工具，通过群体免疫应对新冠肺炎疫情在科学和伦理上都存在问题。谭德塞强调，新冠肺炎主要通过密切接触传播，应通过精准防控措施防止疫情蔓延。
《 人民日报 》（ 2020年10月14日 16 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn